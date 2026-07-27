Fiscalía investiga a Juliana Guerrero y a su hermana por presunta red de gestión de contratos; esto se sabe

La Fiscalía puso la lupa sobre la presunta red de gestión de contratos que tejió Juliana Guerrero en el gobierno de Gustavo Petro. La investigación busca establecer si ella y su hermana, Verónica Guerrero, incurrieron en irregularidades al, presuntamente, cobrar comisiones a “empresarios” a cambio de gestionar contratos con entidades del Estado.
Fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que, como parte de las diligencias, la Policía Judicial del ente investigador adelanta actuaciones que serían asumidas por la Dirección Especializada contra la Corrupción.
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Todo esto después de que la revista Semana revelara lo que sería el “modus operandi” de la red, que contemplaba el cobro de $1 millón por una reunión inicial, un anticipo de $200 millones para comenzar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos que supuestamente iban a ser adjudicados a favor de esos “empresarios” en Norte de Santander, Cesar y Santander.
Las hermanas Guerrero habrían ejercido influencia ante entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, además de Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Si bien Juliana Guerrero salió este fin de semana a decir que supuestamente “nunca” se había “reunido con supuestos empresarios para gestionar contratos” y que desde hace más de un año “no tiene vínculo contractual ni nombramiento con el Gobierno Nacional”, lo cierto es que su última aparición pública registrada en la Universidad Popular del Cesar ocurrió el 21 de abril de 2026, durante el acto de posesión del rector Guillermo Echavarría Gil. De hecho, aún estaría como representante del Gobierno ante el consejo directivo de esa institución educativa.