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Fiscalía investiga a Juliana Guerrero y a su hermana por presunta red de gestión de contratos; esto se sabe

Busca establecer si las hermanas Guerrero participaron en un presunto esquema de tráfico de influencias y cobro de comisiones a empresarios para facilitar la obtención de contratos con entidades del Gobierno nacional, tras las revelaciones del fin de semana.

  • Juliana Guerrero, con menos de 24 años, fue funcionaria del gobierno Petro. FOTO: Instagram
    Juliana Guerrero, con menos de 24 años, fue funcionaria del gobierno Petro. FOTO: Instagram
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Fiscalía puso la lupa sobre la presunta red de gestión de contratos que tejió Juliana Guerrero en el gobierno de Gustavo Petro. La investigación busca establecer si ella y su hermana, Verónica Guerrero, incurrieron en irregularidades al, presuntamente, cobrar comisiones a “empresarios” a cambio de gestionar contratos con entidades del Estado.

Fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que, como parte de las diligencias, la Policía Judicial del ente investigador adelanta actuaciones que serían asumidas por la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Le puede interesar: Petro reacciona a investigación sobre presunta red de influencias de Juliana Guerrero y su hermana: “Si recibieron dinero deben devolverlo”

Todo esto después de que la revista Semana revelara lo que sería el “modus operandi” de la red, que contemplaba el cobro de $1 millón por una reunión inicial, un anticipo de $200 millones para comenzar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos que supuestamente iban a ser adjudicados a favor de esos “empresarios” en Norte de Santander, Cesar y Santander.

Las hermanas Guerrero habrían ejercido influencia ante entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, además de Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Si bien Juliana Guerrero salió este fin de semana a decir que supuestamente “nunca” se había “reunido con supuestos empresarios para gestionar contratos” y que desde hace más de un año “no tiene vínculo contractual ni nombramiento con el Gobierno Nacional”, lo cierto es que su última aparición pública registrada en la Universidad Popular del Cesar ocurrió el 21 de abril de 2026, durante el acto de posesión del rector Guillermo Echavarría Gil. De hecho, aún estaría como representante del Gobierno ante el consejo directivo de esa institución educativa.

Entre los implicados también estaría David Trespalacios, más conocido como David Swagger, quien pedía contratos y coimas a nombre de las hermanas Juliana y Verónica Guerrero.

Este diario conoció que el presidente Petro habría tenido indicios de las actuaciones de Trespalacios, por lo que habría alertado a Juliana sobre Swagger, pues le había llegado información de que el barranquillero era cercano a gente cercana al “zar del contrabando” Diego Marín Buitrago, también conocido como “Papá Pitufo”.

Y es que de acuerdo con un chat de WhatsApp conocido por la revista Semana, David Trespalacios también habría sido el encargado de conseguir un título universitario falso para una de las hermanas Guerrero.

Cabe señalar que Trespalacios aparece en varias fotografías junto a figuras como la hoy congresista del Pacto Histórico Johana Osorio, el influencer Wally Opina y el representante a la Cámara Óscar Benavides.

Amplíe la noticia: La historia de David Swagger, el tramitador de millonarios contratos que habrían beneficiado a Juliana Guerrero y su hermana

Al respecto, la senadora Jennifer Pedraza -que ha sido una de las personas que ha denunciado irregularidades que involucran presuntamente a Juliana Guerrero- indicó que presentó una segunda denuncia contra las hermanas Guerrero por los presuntos delitos de tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares.

“La investigación no puede limitarse a ellas: también debe alcanzar a toda su presunta red de colaboradores, a los empresarios que habrían entregado dinero para obtener contratos y a los servidores públicos que eventualmente participaron en esta estructura de corrupción”, señaló en su X.

La respuesta del presidente Petro sobre le caso

Sobre el caso, el presidente Gustavo Petro volvió a respaldar al menos a Juliana: “pudo ser una gran dirigente juvenil transformadora”, dijo sobre ella; similar a como lo hizo tras la polémica por la presunta falsificación de su título de contadora cuando iba a ser designada viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad.

Dijo que durante su gobierno “se equivocó” al escoger personas y agregó que “es Juliana y su hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y si recibieron dinero devolverlo y colaborar con la justicia. El cometido de los empresarios no se cumplió porque mi gobierno ha construido barreras contra la corrupción”.

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Siga leyendo: Fiscalía acusará a Juliana Guerrero y exsecretario de la San José por caso de los títulos irregulares

Preguntas y respuestas

¿Por qué investiga la Fiscalía a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica?
La Fiscalía abrió una investigación para establecer si Juliana y Verónica Guerrero participaron en un presunto esquema de cobro de comisiones a empresarios a cambio de facilitar contratos con entidades del Gobierno Nacional. Además, el ente acusador busca establecer si hubo alguna irregularidad relacionada con el título universitario que presentó Juliana Guerrero para llegar al Viceministerio de la Juventud.
¿Qué entidades del Gobierno habrían estado relacionadas en escándalos por gestión de contratos de parte de las hermanas Guerrero?
Las denuncias mencionan presuntas gestiones ante los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, además de Fiduagraria, la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.
¿Quién es David Trespalacios y por qué aparece en el caso de Juliana Guerrero?
David Trespalacios, conocido como “David Swagger”, es señalado en las denuncias como un supuesto intermediario que habría recibido y gestionado pagos relacionados con la obtención de contratos públicos.
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