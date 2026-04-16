Caso UNGRD: Olmedo López va a juicio y se acogerá a sentencia anticipada

El país ya conoce a Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) señalado de haber aprovechado su cargo para, bajo órdenes, direccionar contratos y quedarse con millonarias tajadas de dinero que, según la investigación, no solo habrían ido a parar a sus bolsillos, sino también al pago de sobornos a congresistas hoy capturados.

Lleva más de dos años preso respondiendo por estos hechos. Desde que estalló el escándalo, el propio López ha reconocido su participación en maniobras irregulares y, desde entonces, ha buscado beneficios judiciales a cambio de su colaboración.

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En ese contexto, la Fiscalía acaba de informar que lo llevará a juicio, específicamente por haber movido contratos a dedo dentro de la entidad y permitir el desvío de recursos públicos en millonarias operaciones relacionadas con la compra de carrotanques para La Guajira.

Según la investigación, López habría movido contratos a dedo para beneficiar a ciertos contratistas mientras estaba al frente de la entidad. Uno de los casos tiene que ver con un contrato por más de 48.000 millones de pesos para comprar 40 carrotanques que llevarían agua a comunidades en La Guajira. Por esa operación, habría recibido cerca de 724 millones de pesos y permitió que se desviaran más de 13.000 millones.

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También deberá responder por otro contrato, firmado en 2023, en el que se habrían perdido más de 11.000 millones de pesos. Estos hechos hacen parte del caso por el que la Fiscalía lo acusa formalmente y que ahora pasará a etapa de juicio.

Antes de que se presentara esta acusación, el exfuncionario, a través de su abogado, ya había manifestado que está dispuesto a aceptar los cargos y someterse a una sentencia anticipada.