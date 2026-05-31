Comienza junio: el mes del Mundial y de los tres festivos, prográmese

Si tiene la sensación de que el año 2026 está corriendo muy rápido prepárese para lo que viene. Este sexto mes del año que comienza hoy tiene tanta actividad que seguro se le va a pasar más rápido que un parpadeo.
Hay que empezar hablando que es el mes en el que comienza el Mundial de Fútbol Norteamérica 2026, con 104 partidos, más selecciones y que va a durar más: irá del 11 de junio al 19 de julio.
Este Mundial tendrá partidos todos los días del mes de junio contando desde el jueves 11. Días de dos partidos –los más pocos– y hasta días de seis, cuando se definan los equipos que pasen a la siguiente ronda –del 24 hasta el 27 de junio–.
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Los dieciseisavos de final comenzarán el domingo 28 de junio y continuarán hasta que termine junio y al comienzo de julio. Habrá fútbol todo el día, todos los días del mes, para los más fanáticos.
De los cuatro fines de semana del mes de junio, tres tendrán festivo, amparados por solemnidades religiosas que siempre han pasado a festejarse el lunes después del fin de semana. Entonces este año serán festivos los lunes 8, 15 y 29 de junio.