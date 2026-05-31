Comienza junio: el mes del Mundial y de los tres festivos, prográmese

Si tiene la sensación de que el año 2026 está corriendo muy rápido prepárese para lo que viene. Este sexto mes del año que comienza hoy tiene tanta actividad que seguro se le va a pasar más rápido que un parpadeo. Hay que empezar hablando que es el mes en el que comienza el Mundial de Fútbol Norteamérica 2026, con 104 partidos, más selecciones y que va a durar más: irá del 11 de junio al 19 de julio. Este Mundial tendrá partidos todos los días del mes de junio contando desde el jueves 11. Días de dos partidos –los más pocos– y hasta días de seis, cuando se definan los equipos que pasen a la siguiente ronda –del 24 hasta el 27 de junio–. Puede leer: Aumentan los puentes festivos: así quedó el calendario en Colombia para 2026 Los dieciseisavos de final comenzarán el domingo 28 de junio y continuarán hasta que termine junio y al comienzo de julio. Habrá fútbol todo el día, todos los días del mes, para los más fanáticos. De los cuatro fines de semana del mes de junio, tres tendrán festivo, amparados por solemnidades religiosas que siempre han pasado a festejarse el lunes después del fin de semana. Entonces este año serán festivos los lunes 8, 15 y 29 de junio.

8 de junio - primer festivo (Corpus Christi)

El Corpus Christi -que significa en Latin “el cuerpo de Cristo”- es una solemnidad que celebra y honra públicamente la presencia real y sustancial de Jesucristo en la Eucaristía. Esta celebración se da cada jueves siguiente a la octava de Pentecostés, pero en Colombia se ajusta al lunes siguiente y se genera un fin de semana festivo. Hay varios municipios de Antioquia de fiesta este fin de semana como: las Fiestas del paisaje en Entrerríos, el primer Festival de la Trova y Cuentería en Carolina del Príncipe, las Fiestas del mango en Puerto Triunfo, el Festival del Despecho en San Jerónimo y las Fiestas del Campesino y el Minero en Anorí.

15 de junio - segundo festivo (Sagrado Corazón de Jesús)

Cuentan desde el Banco de la República que este día festivo del Sagrado Corazón se celebra el siguiente lunes después del festivo de Corpus Christi. “Esta es la fiesta del amor de Dios por los hombres de todos los tiempos. Se trata de una devoción que ha persistido desde los comienzos del cristianismo, cuando se meditaba sobre las heridas y el corazón abierto de Jesús”, detallaron. Para este segundo festivo habrá fiestas en los municipios de Turbo (Verano Fest), las fiestas del río Mutatá, el Festival del Chorizo y la Morcilla en Guarne, el segundo Festival Internacional de Globos La Pintada y el Jericó Fest en Jericó.

17 de junio - comienza Colombia en el Mundial

Es el mes del Mundial de Fútbol que concretamente comienza el jueves 11 de junio de 2026. Colombia comienza su participación como parte del grupo K con su primer partido en Ciudad de México contra Uzbekistán a las 9:00 de la noche, hora colombiana. Su segundo encuentro será el martes 23 de junio contra República Democrática del Congo, también a las 9:00 p.m. en Guadalajara y el último compromiso será en Miami frente a Portugal a las 6:30 de la tarde del sábado 27 de junio.

Conciertos y Festival de Tango

La cartelera de conciertos es más pequeña –el Mundial de Fútbol acapara las miradas–, pero hay dos grandes nombres que llegan a la ciudad. Fito Páez se presentará en La Macarena el martes 9 de junio y Manuel Medrano lo hará en el Teatro Metropolitano el 25 de junio. Por otro lado el Festival de Tango cumplirá 20 años y lo va a celebrar del 8 al 14 de junio. La programación de este año incluirá más de 40 actividades. La gran gala de esta fiesta será el martes 9 de junio en el Teatro Metropolitano, con la participación de la Filarmónica de Medellín y los músicos Emiliano Greco, Nicolás Enrich y el cantante Marcelo Tomassi. También participarán los bailarines Bárbara Ferreyra y Agustín Agnez.

29 de junio - tercer festivo (San Pedro y San Pablo)