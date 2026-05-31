El martirio de cruzar la “trocha” que es la vía Necoclí–San Juan, en el Urabá

Si el visionario Gonzalo Mejía —promotor hace un siglo de la vía al mar— recorriera hoy las autopistas que conectan Medellín con Urabá, vería con orgullo su sueño hecho realidad. Sin embargo, al transitar por el deteriorado tramo Necoclí–San Juan de Urabá, que está a cargo del Invías, constataría con frustración y hasta se moriría otra vez de la tristeza de ver que este corredor sigue en condiciones críticas, a pesar de las millonarias inversiones que figuran en el papel.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8