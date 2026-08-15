“Es urgente que el Gobierno nombre a un gerente para la emergencia”: Luis Carlos Villegas, cerebro del FOREC

El abogado Jaime Arrubla estaba en Bogotá cuando apenas sintió que la tierra temblaba. Fue el lunes 25 de enero de 1999. Corrió a su oficina como secretario jurídico de la Presidencia de Andrés Pastrana, quien ya se había enterado de que el Eje Cafetero había quedado reducido a escombros.
Se encerró durante tres días en esa oficina con varios ministros y expertos del sector privado. Al cuarto día salieron de allí con el decreto que declaró la emergencia económica y, dentro de ese paquete, la creación del famoso Forec, el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero. Apenas cuatro días después de la tragedia. La gran apuesta fue nombrar al entonces director de la Andi, Luis Carlos Villegas, como gerente del fondo. Y entonces vinieron los resultados.
Hoy, 27 años después, cuando el país se ve enfrentado a una tragedia similar, Colombia recuerda esa exitosa iniciativa. En diálogo con EL COLOMBIANO, Villegas detalla cómo funcionó el Forec, por qué funcionó y se atreve a hacer un análisis sobre lo que de ese modelo podría servir ahora, ante la actual y fatal coyuntura.