¿El “robo del siglo” 2.0? Frustraron millonario robo al Banco de la República en Santa Marta: hay cuatro capturados

Un intento de robo a la sede del Banco de la República en Santa Marta fue frustrado la noche de este miércoles 1 de octubre por la Policía Nacional, en un operativo que terminó con la captura de cuatro hombres. Los señalados habrían simulado ser empleados de una reconocida empresa de transporte de valores para ingresar al edificio, ubicado en pleno centro de la capital del Magdalena.
De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos utilizaron uniformes falsos y un vehículo acondicionado con logos y características de un carro de seguridad privada, con el fin de acceder a las zonas restringidas de la entidad. Sin embargo, su presencia generó sospechas entre funcionarios del banco, quienes alertaron a las autoridades antes de que se registrara la extracción de recursos.