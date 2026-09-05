Pánico en vuelo de American Airlines: amarraron a pasajero tras lanzar insultos racistas y agredir a viajeros

Un pasajero de 67 años protagonizó un violento incidente a bordo de un vuelo de American Airlines que cubría la ruta entre Dallas-Fort Worth, Texas, y Newark, Nueva Jersey. El hombre habría lanzado insultos racistas y homófobos, además de golpear a otro viajero, por lo que terminó siendo inmovilizado por varios pasajeros y posteriormente detenido por las autoridades.
De acuerdo con información revelada por el medio estadounidense TMZ, el incidente comenzó aproximadamente dos horas después del despegue, cuando el hombre, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, empezó a gritarle al pasajero que estaba sentado a su lado.
Según los testimonios recogidos por el medio, el hombre hablaba sobre Jesús y aseguraba que algunas personas irían al infierno. Una auxiliar de vuelo se acercó para intentar controlar la situación, pero el pasajero habría reaccionado con insultos de carácter racista y homófobo, dirigidos tanto contra ella como contra otros viajeros.