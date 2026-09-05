Pánico en vuelo de American Airlines: amarraron a pasajero tras lanzar insultos racistas y agredir a viajeros

Un pasajero de 67 años protagonizó un violento incidente a bordo de un vuelo de American Airlines que cubría la ruta entre Dallas-Fort Worth, Texas, y Newark, Nueva Jersey. El hombre habría lanzado insultos racistas y homófobos, además de golpear a otro viajero, por lo que terminó siendo inmovilizado por varios pasajeros y posteriormente detenido por las autoridades. De acuerdo con información revelada por el medio estadounidense TMZ, el incidente comenzó aproximadamente dos horas después del despegue, cuando el hombre, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, empezó a gritarle al pasajero que estaba sentado a su lado. Según los testimonios recogidos por el medio, el hombre hablaba sobre Jesús y aseguraba que algunas personas irían al infierno. Una auxiliar de vuelo se acercó para intentar controlar la situación, pero el pasajero habría reaccionado con insultos de carácter racista y homófobo, dirigidos tanto contra ella como contra otros viajeros.

La situación escaló cuando el hombre habría golpeado a otro pasajero. Ante el comportamiento agresivo, tres viajeros intervinieron para ayudar a controlar al individuo. La tripulación entregó cinta adhesiva y bridas a los pasajeros, quienes lograron inmovilizar al hombre y mantenerlo sujeto a su asiento hasta que el avión pudiera aterrizar. El pasajero fue identificado como Layne Lundeen, de 67 años y residente de Tucson, Arizona. Lea más: Medellín ya representa el 24% de la operación de Latam Airlines en Colombia: así crecerá la aerolínea en la ciudad Debido al incidente, la aeronave tuvo que desviarse y aterrizó aproximadamente 15 minutos después en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington (BWI). Allí, las autoridades ya esperaban al avión y procedieron con la detención del pasajero antes de que el vuelo continuara hacia Newark. Un portavoz de American Airlines confirmó que el vuelo 618 fue desviado debido a un pasajero conflictivo y señaló que las autoridades ayudaron a desembarcarlo. La compañía reiteró que la seguridad de sus pasajeros y trabajadores es su prioridad y que no tolera actos de violencia.

Por su parte, el FBI confirmó que Lundeen permanece bajo custodia por cargos estatales, mientras sus agentes investigan lo sucedido. La agencia también indicó que está consultando con la Fiscalía Federal del Distrito de Maryland para determinar si podrían presentarse cargos federales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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