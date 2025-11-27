x

Fuga de químico en Barranquilla deja 41 afectados: 27 son niños

Una fuga de cloruro de metileno en el barrio Barlovento, en Barranquilla, dejó 41 personas afectadas, entre ellas 27 menores. La emergencia, causada durante un trabajo de soldadura, provocó intoxicaciones y síntomas respiratorios que mantienen a varios pacientes bajo observación médica.

  Autoridades atienden la emergencia por fuga química que afectó a decenas de personas en Barlovento. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
hace 14 horas
La Alcaldía de Barranquilla confirmó este jueves que 41 personas resultaron afectadas por una fuga de cloruro de metileno en el barrio Barlovento. Entre los afectados hay 27 menores de edad y 14 adultos.

El incidente se presentó en la carrera 50B con calle 9, donde un hombre realizaba trabajos de soldadura en un planchón. Una chispa habría ocasionado la liberación del agente químico, que terminó esparciéndose en el ambiente y afectando a los residentes.

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que la emergencia también estuvo relacionada con la presencia del químico en el caño de La Olla, lo que provocó intoxicaciones y afecciones respiratorias en 24 niños y en un adolescente de 16 años, quien tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

“La Policía Nacional en Barranquilla realiza acompañamiento a la familia de estos menores y reafirma su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes”, indicó la institución.

Menor de 2 años está en UCI

Un niño de 2 años presentó neumonitis química debido a la inhalación del material peligroso y fue remitido a la UCI del Camino Distrital Adelita de Char, donde permanece bajo evaluación especializada.

UCI del Camino Distrital Adelita de Char. FOTO: NIRED IPS.
UCI del Camino Distrital Adelita de Char. FOTO: NIRED IPS.

Los demás pacientes presentan síntomas como mareo, náuseas y vómito, por lo que permanecen hospitalizados mientras avanzan las valoraciones médicas.

Balance de atención inicial

Camino Nuevo Barranquilla: 17 personas atendidas (13 menores y 4 adultos).

Un menor de 2 años fue remitido a UCI.

Clínica Centro: 24 personas atendidas (14 menores y 10 adultos).

La Secretaría de Salud de Barranquilla reportó que mantiene el seguimiento a cada uno de los pacientes, mientras se evalúan medidas preventivas en el sector y se determina el impacto total de la fuga.

