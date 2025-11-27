Tras su golpe de Estado, los militares de Guinea-Bisáu nombran a un general como presidente interino

Los militares de Guinea-Bisáu anunciaron este jueves el nombramiento de un general como presidente interino del país, al día siguiente de un golpe en el que detuvieron al mandatario saliente e interrumpieron el proceso electoral en curso.

El nombramiento del general Horta N’Tam como presidente y jefe de la junta golpista es por un año, precisaron los militares en una conferencia de prensa en Bisáu.

El golpe se suma a otros ocurridos desde 2020 en la región, concretamente en los vecinos Mali, Burkina Faso, Níger y Guinea-Conakry.

“Acabo de ser investido para dirigir el Alto mando”, dijo el general Horta N’Tam, hasta ahora jefe del Estado Mayor del ejército de tierra, poco después de prestar juramento en el cuartel general de las fuerzas armadas, constataron periodistas de AFP.

“Guinea-Bisáu atraviesa un período muy difícil de su historia. Las medidas que se imponen son urgentes e importantes, y requieren la participación de todos”, declaró el nuevo presidente de esta transición.