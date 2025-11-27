Delegados de cuatro bandas criminales de Ecuador han sido detectados en Colombia. ¿Cuáles son y a qué vinieron?

La reciente captura de un cabecilla de la organización criminal ecuatoriana “los Tiguerones”, en territorio colombiano, vuelve a poner los focos en la extensión, cada vez más notoria, de los tentáculos de la mafia de ese país en el nuestro.

El detenido fue Marlon Andrés Valencia Espinoza, alias “Fénix”, quien residía en una urbanización del municipio de La Estrella, en Antioquia.

Según la Policía, en Colombia se presentaba con una segunda identidad, a nombre de Ezequiel David Angulo Reascos, y al parecer estaría involucrado en el tráfico transnacional de narcóticos.

En Ecuador tiene antecedentes penales por su pertenencia a “los Tiguerones”, una de las 22 bandas que el gobierno de Daniel Noboa catalogó como objetivo militar, en el marco de un decreto que reconoció la existencia de un conflicto armado interno en su nación.

Además de este grupo ilegal, también ha sido detectada la presencia en Colombia de algunos representantes de la banda “los Choneros”.

Jortman Róbinson Suárez Molina (“el Ecuatoriano”), quien se ocultaba en una finca de Rionegro, Antioquia, fue dado de baja en un operativo de la Policía el pasado 29 de septiembre. Y Rolando Federico Gómez Quinde (“Fede”), fue capturado el pasado 2 de octubre en el barrio Santa Teresita de Medellín.