Así promovieron la consulta del Pacto ministerios y funcionarios del Gobierno Petro, ¿habrá sanciones?

La jornada de consultas políticas del 26 de octubre abrió una nueva discusión sobre los límites de la participación institucional en escenarios electorales. Aunque el Gobierno presentó los mensajes difundidos por sus ministerios y altos funcionarios como un llamado a fortalecer la democracia y promover la participación ciudadana, la coincidencia temporal con la consulta interna del Pacto Histórico, único movimiento que acudió a las urnas ese día, llevó a plantear si se trató de una acción pedagógica o de una promoción política con recursos del Estado. Durante el domingo, entidades oficiales como el Ministerio del Interior y la Cancillería publicaron mensajes en redes sociales invitando a votar. Ambos fueron presentados como parte de una campaña por la democracia, pero su difusión en el marco de una jornada donde solo el movimiento de Gobierno celebraba consultas internas levantó dudas sobre su pertinencia institucional.

“Este 26 de octubre la democracia te espera en las urnas. Los partidos y movimientos políticos podrán tomar decisiones internas con tu voto. Si estás inscrito en el censo electoral, pide el tarjetón en tu puesto de votación y participa.”, se lee en una publicación del Ministerio de Interior. Por su parte, la Cancillería de Colombia publicó: “Tu voto fortalece la democracia. Este 26 de octubre, participa en las consultas. Solo debes pedir el tarjetón en tu puesto de votación habitual o donde tienes registrada tu cédula. Porque participar es decidir, y decidir es construir el país que queremos”. A estos mensajes se sumaron publicaciones de figuras del Ejecutivo. El presidente Gustavo Petro escribió en la red X que “se impone la democracia y hay que obedecerla”, al reconocer la victoria del senador Iván Cepeda como candidato presidencial del Pacto Histórico. Minutos antes había insistido en que “el pueblo ha decidido libremente” y que su Gobierno acataba la expresión popular. El ministro del Interior, Armando Benedetti, también compartió mensajes sobre la jornada electoral y celebró el desarrollo del proceso. En tanto, la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Irene Vélez, publicó desde su cuenta oficial: “Entro a votar, elijo en el Pacto Histórico”, declaración que fue ampliamente replicada en redes sociales y que generó críticas por provenir de una funcionaria en ejercicio.