x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La futbolista Diana Celis, exnovia de ‘Epa Colombia’, fue víctima de robo a mano armada en Bogotá

Diana Celis contó a través de sus redes sociales lo que sucedió tras ser intimidada por un hombre armado en Bogotá.

  • Diana Celis ha destacado en el fútbol colombiano con Independiente Santa Fe y Millonarios. FOTO: INSTAGRAM diana.celis5
    Diana Celis ha destacado en el fútbol colombiano con Independiente Santa Fe y Millonarios. FOTO: INSTAGRAM diana.celis5
El Colombiano
El Colombiano
29 de octubre de 2025
bookmark

La futbolista Diana Celis, reconocida tanto por su trayectoria deportiva como por la mediática relación que sostuvo con la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, denunció haber sido víctima de un robo a mano armada en el norte de Bogotá.

Por medio de sus redes sociales, la deportista relató los momentos de angustia que vivió tras ser intimidada por un hombre armado mientras permanecía estacionada frente a la vivienda de su amiga. Según contó, el asaltante las amenazó con un arma de fuego para despojarlas de sus pertenencias.

Puede leer: Abogado de Epa Colombia pide a la Corte Constitucional revisar tutela que cuestiona su condena como “desproporcionada”

“Bogotá está imposible, está insegura, está re mal. ¿Cómo es posible que al frente de la casa de mi amiga, con un revólver, un hombre se monte al carro y me apunte con una pistola? Nos robó, de milagro no se llevó el carro”, expresó Celis en un video publicado en sus historias.

La futbolista aseguró tener evidencia del hecho y señaló que espera que las autoridades tomen medidas. “Tengo un video y una foto del man en la moto con las placas”, indicó, al tiempo que manifestó que estaba profundamente afectada. “Puede que esté toteada de la risa, pero yo ahorita estaba temblando como una gelatina”, dijo.

Afortunadamente, tanto ella como su acompañante resultaron ilesas. “Gracias a Dios, no nos pasó nada, lo material se recupera. Ojalá el alcalde y las autoridades hagan más por la seguridad, porque Bogotá está imposible”, expresó Celis.

Diana Celis juega en el Neom Sports Club, un equipo profesional de Arabia Saudita que compite en la liga femenina de ese país. Su fichaje marcó un nuevo paso en su carrera internacional, luego de haber destacado en el fútbol colombiano con clubes como Independiente Santa Fe y Millonarios.

Su expareja Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, se encuentra cumpliendo una pena de cinco años en la cárcel El Buen Pastor luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de perturbación en servicio de transporte, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas.

Según la empresaria y creadora de contenido, una de las personas que la ha estado apoyando es su expareja Celis. La relación entre Epa Colombia y Diana Celis estuvo marcada por la polémica desde su inicio, con acusaciones de infidelidad y conflictos financieros que han salido a la luz en varias ocasiones.

Siga leyendo: ¿Epa Colombia embajadora de Transmilenio? Así es la propuesta de Daneidy Barrera para salir de la cárcel

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida