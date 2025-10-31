MinEducación investiga a la Universidad del Atlántico por presuntas irregularidades en la elección del rector

El Ministerio de Educación anunció este viernes 31 de octubre la apertura de un proceso sancionatorio contra la Universidad del Atlántico, tras recibir múltiples denuncias sobre presuntas irregularidades en la elección del rector.
Frente a esta situación, el jefe de la cartera de Educación, Daniel Rojas, confirmó que su despacho solicitó el acompañamiento de la Procuraduría para atender las denuncias de la comunidad universitaria.