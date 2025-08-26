x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Epa Colombia embajadora de Transmilenio? Así es la propuesta de Daneidy Barrera para salir de la cárcel

Daneidy Barrera Rojas ha presentado a través de una carta una propuesta para reparar lo ocasionado años atrás en contra del transporte masivo de Bogotá.

  • Epa Colombia presentó a través de su abogado una iniciativa para ser la cara de Transmilenio en sus redes sociales. Foto: Captura de video y cortesía
    Epa Colombia presentó a través de su abogado una iniciativa para ser la cara de Transmilenio en sus redes sociales. Foto: Captura de video y cortesía
  • Este es el documento firmado por la defensa de la influenciadora enviado a Transmilenio. Foto: Cortesía
    Este es el documento firmado por la defensa de la influenciadora enviado a Transmilenio. Foto: Cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

26 de agosto de 2025
bookmark

La empresaria y creadora de contenido, Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha presentado una propuesta para reparar los daños ocasionados años atrás al transporte de Bogotá. Una de las iniciativas es ser embajadora de Transmilenio.

Haciendo alusión a un principio de justicia restaurativa, la creadora de contenido presentó una propuesta con la que busca saldar la condena luego de que en el 2019 se grabara dañando una estación de Transmilenio, acciones que dieron pie a que fuera obligada a pagar una pena de cinco años y tres meses de cárcel.

Lea también: ‘Epa Colombia’ aseguró desde la cárcel que está “pagando” los delitos de la primera línea: “Son gestores de paz y yo estoy aquí”

La iniciativa fue presentada a través de una carta que fue enviada a la empresa Transmilenio S.A. Allí, según el documento conocido por algunos medios nacionales, Barrera Rojas hace propuestas que van desde una indemnización económica hasta el uso de sus redes sociales en favor de la empresa de transporte masivo.

¿En qué consiste la propuesta de Epa Colombia para salir de la cárcel?

En un documento avalado por la defensa de la creadora de contenido fue presentada la iniciativa. “Nos dirigimos a fin de presentar propuesta de reparación en el marco de un proceso de justicia transicional que permita buscar alternativas para mí representada, Daneidy Barrera Rojas”, dice la carta con firma del abogado Francisco Bernate Ochoa.

Este es el documento firmado por la defensa de la influenciadora enviado a Transmilenio. Foto: Cortesía
Este es el documento firmado por la defensa de la influenciadora enviado a Transmilenio. Foto: Cortesía

La empresaria le propuso a Transmilenio como medida económica consignar 100 millones de pesos, los cuales serían depositados en la cuenta que la entidad disponga.

Otra de las acciones que Daneidy Barrera ha dejado sobre la mesa es ofrecer disculpas mediante un “evento convocado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y Transmilenio”, siendo esto una muestra pública de su arrepentimiento por lo ocurrido en noviembre de 2019.

La propuesta central de la creadora de contenido es usar sus redes sociales como una embajadora o representante del sistema de transporte, pues a través de sus perfiles buscaría generar conciencia a las personas para que no cometan el mismo error de ella.

Le puede interesar: ¿Gobierno Nacional intervendrá en el caso de Epa Colombia? El curioso mensaje que le envió Alfredo Saade a la influencer

De acuerdo con el documento, Epa Colombia utilizaría su perfil de Instagram para manifestarse en contra de los colados y mostrar diferentes formas de cuidar Transmilenio además de la integridad física y moral de funcionarios y pasajeros. Los videos se publicarían una o dos veces por semana.

Por el momento, la influenciadora deberá esperar una respuesta de esta iniciativa desde la Escuela de Carabineros de Bogotá, lugar a donde fue trasladada el pasado 20 de agosto gracias a un aval del Ministerio de Justicia y el Inpec para el mejoramiento de sus condiciones.

Siga leyendo: Revelan nueva foto de Epa Colombia después de su traslado a la Escuela de Carabineros

Cabe recordar que la sentencia en contra de Barrera Rojas corresponde a los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas. Este último relacionado con terrorismo es el delito que, según la ley colombiana, impida que la empresaria obtenga ciertos beneficios como la casa por cárcel, una opción que fue solicitada por su defensa.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida