Gabriela Muñoz respondió a señalamientos en su contra por su paso en Aerocivil: “No tomé decisiones directivas”

En medio del revuelo que ha rodeado a Gabriela Muñoz, joven influencer cercana al Pacto Histórico, esta decidió pronunciarse públicamente frente a los señalamientos por presuntas irregularidades en la vinculación de varios de sus familiares a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).

La polémica estalló luego de que la que fue en algún momento la “mano derecha” del presidente Gustavo Petro y todavía directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, asegurara que Muñoz habría tenido una influencia dentro de la entidad superior a la que le correspondía por su cargo. Tanto que dijo que “manejaba a su antojo” la entidad.

A esas denuncias se sumaron revelaciones del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, quien expuso una serie de contratos y nombramientos que involucrarían a por lo menos seis integrantes de su familia, entre ellos su madre, su hermano Santiago Muñoz y varios primos.

Según Briceño, estas vinculaciones se habrían producido entre mayo de 2025 y enero de 2026 sin que se declarara el conflicto de interés por parentesco que exige la normativa vigente.

Ante las acusaciones, Muñoz publicó este viernes un comunicado en el que defendió su actuación durante su paso por la Aerocivil. Allí explicó que ocupó el cargo de Auxiliar I, de nivel asistencial, y sostuvo que nunca tuvo facultades para intervenir en nombramientos, contrataciones o decisiones administrativas.

“No nombré, no contraté, no pedí vinculaciones y no tomé decisiones directivas en la Aerocivil”, afirmó.

Insistió en que no participó “en la evaluación ni en la decisión sobre esos nombramientos” y aseguró que tampoco recomendó, gestionó o presionó la vinculación de familiares, amigos o terceros.