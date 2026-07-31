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Gabriela Muñoz respondió a señalamientos en su contra por su paso en Aerocivil: “No tomé decisiones directivas”

Tras las graves acusaciones de manejar esta entidad “a su antojo” y beneficiar a su círculo cercano, la influencer negó haber influido en la contratación de sus familiares.

  • La influencer Gabriela Muñoz respondió a los señalamientos en su contra que han surgido durante esta semana. Foto: Redes sociales/ Captura de video y EL COLOMBIANO
    La influencer Gabriela Muñoz respondió a los señalamientos en su contra que han surgido durante esta semana. Foto: Redes sociales/ Captura de video y EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 2 horas
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En medio del revuelo que ha rodeado a Gabriela Muñoz, joven influencer cercana al Pacto Histórico, esta decidió pronunciarse públicamente frente a los señalamientos por presuntas irregularidades en la vinculación de varios de sus familiares a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).

La polémica estalló luego de que la que fue en algún momento la “mano derecha” del presidente Gustavo Petro y todavía directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, asegurara que Muñoz habría tenido una influencia dentro de la entidad superior a la que le correspondía por su cargo. Tanto que dijo que “manejaba a su antojo” la entidad.

A esas denuncias se sumaron revelaciones del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, quien expuso una serie de contratos y nombramientos que involucrarían a por lo menos seis integrantes de su familia, entre ellos su madre, su hermano Santiago Muñoz y varios primos.

Según Briceño, estas vinculaciones se habrían producido entre mayo de 2025 y enero de 2026 sin que se declarara el conflicto de interés por parentesco que exige la normativa vigente.

Ante las acusaciones, Muñoz publicó este viernes un comunicado en el que defendió su actuación durante su paso por la Aerocivil. Allí explicó que ocupó el cargo de Auxiliar I, de nivel asistencial, y sostuvo que nunca tuvo facultades para intervenir en nombramientos, contrataciones o decisiones administrativas.

No nombré, no contraté, no pedí vinculaciones y no tomé decisiones directivas en la Aerocivil”, afirmó.

Insistió en que no participó “en la evaluación ni en la decisión sobre esos nombramientos” y aseguró que tampoco recomendó, gestionó o presionó la vinculación de familiares, amigos o terceros.

¿Y sobre sus familiares?

Respecto a la llegada de varios miembros de su familia a la entidad, Muñoz reconoció que fue su madre, Liliana Olaya —quien se desempeñó como coordinadora de contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)—, quien presentó las hojas de vida ante el entonces director de la Aerocivil, con quien ya conocía.

No obstante, señaló que las decisiones sobre las vinculaciones fueron tomadas por las áreas competentes de la entidad tras evaluar los perfiles.

En el documento también defendió el alcance de sus funciones dentro de la Aerocivil. “Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación”, indicó.

Muñoz aseguró además que su labor fue exclusivamente asistencial y secretarial, que nunca tuvo personal a cargo ni ejerció autoridad sobre funcionarios o contratistas. Sobre las actuaciones atribuidas a otros familiares mencionados en el caso, manifestó que no le corresponde pronunciarse y que cada persona debe responder por sus propios actos.

Muñoz también rechazó las versiones según las cuales habría acumulado un patrimonio cercano a los $12.000 millones como consecuencia de su paso por la Aerocivil. Calificó esa información como falsa y sostuvo que su salario correspondía a uno de los niveles más bajos de la entidad.

Asimismo, informó que está recopilando documentos relacionados con su nombramiento, funciones y actuaciones para ponerlos a disposición de las autoridades competentes, al tiempo que reiteró su disposición a colaborar con cualquier investigación que se adelante sobre el caso.

El pronunciamiento se conoce mientras organismos de control y el Ministerio de Transporte revisan las denuncias sobre posibles irregularidades en la contratación y vinculación de personal dentro de la Aerocivil. La ministra María Fernanda Rojas ha solicitado explicaciones e investigaciones sobre los hechos conocidos en los últimos días.

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Finalmente, Muñoz denunció haber recibido amenazas y mensajes hostiles contra ella y su familia. Aunque defendió el control ciudadano y las preguntas de los medios de comunicación, advirtió que las intimidaciones “no son legítimas” y aseguró que responderá a los cuestionamientos con documentos y evidencia.

Lea también: En pleno escándalo de Gabriela Muñoz, MinTransporte dice que recibió información “incompleta” de Aerocivil

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Gabriela Muñoz sobre las denuncias por contratación de familiares en la Aerocivil?
Gabriela Muñoz publicó un comunicado oficial en el que negó haber intervenido en la vinculación de sus familiares o en decisiones administrativas de la Aerocivil. Aseguró que ocupó un cargo de nivel asistencial (Auxiliar I) sin facultades para nombrar o contratar personal, desmintió un patrimonio de $12.000 millones y anunció que aportará pruebas a las autoridades competentes.
¿En qué consisten las acusaciones contra Gabriela Muñoz y qué respondió sobre su paso por la Aerocivil?
Las denuncias, expuestas por el representante Daniel Briceño y la exfuncionaria Angie Rodríguez, señalan presuntas irregularidades en la vinculación de al menos seis familiares de Muñoz (incluyendo a su madre, hermano y primos) a la Aerocivil sin declarar conflicto de interés. Muñoz explicó que fue su madre, Liliana Olaya, quien presentó las hojas de vida al entonces director de la entidad y que la selección la realizaron las áreas competentes de acuerdo con el perfil de cada aspirante.
¿Dónde consultar las investigaciones o presentar denuncias sobre contratación pública en Colombia?
Los ciudadanos pueden consultar el estado de procesos contractuales y radicar denuncias por posibles irregularidades o conflictos de interés a través de los portales oficiales de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la plataforma del SECOP.
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