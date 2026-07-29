En pleno escándalo de Gabriela Muñoz, MinTransporte dice que recibió información “incompleta” de Aerocivil

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respondió a las denuncias que rodean a la Aerocivil. Puntualmente, con respecto a Gabriela Muñoz, joven de 20 años que Angie Rodríguez dijo que “manejó la Aerocivil a su antojo” y tiene o ha tenido a varios de sus familiares o allegados trabajando en la entidad. Se recuerda que algunas fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO bajo reserva que Muñoz manejó ese entramado junto a su hermano, con quien tendrían la oficina junto a la del director de la entidad. Es más, las palabras puntuales de Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, que volvió a irse contra el gobierno esta semana, fueron que Muñoz manejó la Aerocivil bajo “el mismo modus operandi” de Juliana Guerrero, a quien Petro quiso nombrar viceministra de Juventudes, pero no pudo por el escándalo de falsificación de su título profesional en la Fundación San José. Le puede interesar: Gabriela Muñoz, la influencer que habría manejado hilos en la Aerocivil del gobierno Petro: tiene el mismo ‘modus operandi’ de Juliana Guerrero

¿Qué respondió la ministra de Transporte María Fernanda Rojas?

En todo caso, ¿qué explicación dio la ministra Rojas? “No me va a temblar la mano ni a callar mi voz con lo que tenga que denunciar y advertir como ya lo he hecho, llamando a los órganos de control”. Y dio un ejemplo de esto último, de hace unas semanas. “El 16 de julio, le ordené al director de la Aerocivil, por medios directos, personales, pero a través de los medios de comunicación, divulgar ampliamente los procesos de contratación de la entidad e invitar abiertamente al público a que participe, porque tengo alertas y no me voy a quedar callada”, agregó Rojas.

Alertas por contratación y denuncias de acoso laboral

El director encargado al que se refiere la ministra es Luis Alfonso Martínez Chimerty, y expidió hace poco una resolución que habilita varios sábados, domingos y festivos para adelantar, aprobar y firmar contratos estatales “por razones especiales de servicio”. Curiosamente, la resolución fue expedida días antes de que un grupo especial de la Contraloría realizara una inspección a la entidad por los crecientes cuestionamientos. Y, a principios de junio, renunció Narda Duperly Roa Ibarra, asesora de la Dirección General, tras asegurar que era víctima de acoso laboral y que estaba siendo presionada para firmar estudios previos relacionados con un contrato, aunque no dio detalles. Y la asesora dejó constancia de su preocupación por un contrato que había sido firmado en enero por $400 millones y terminó costando $12 mil millones.

Ocultamiento de información sobre los contratos de la entidad

Ahora bien, Rojas continuó diciendo que “bajaron los procesos (de contratación) que había, al día siguiente. Si había algo preocupante, evitamos alguna situación. Y he venido haciendo seguimiento y pidiendo la información”, dijo. “Pedí los contratos de prestación de servicios de la entidad, en Excel y de manera completa, para poder hacer un análisis de lo que veo en distintas alertas”, agregó. Y luego dijo que, a pesar de ser la cabeza de la cartera, no ha recibido todos los datos que debería. Entonces, ¿quién los recibe? “He recibido información incompleta como ministra. Es que no soy defensora de nadie, pero sí quien tiene la autoridad en el sector para pedir cualquier información. Y me ha llegado un PDF incompleto y donde no se puede comparar. Es una falta de respeto como ministra y tomaré todas las acciones porque a mí ni a nadie se le puede ocultar información”.

Interrogantes sobre la gestión en la aviación civil y el empalme

A partir de estas declaraciones, surgen varias preguntas. ¿Por qué se está ocultando información en la Aeronáutica Civil?, ¿quién está dando la orden?, ¿hay órdenes del presidente Gustavo Petro de proteger a Gabriela Muñoz como en su momento habrían existido con Juliana Guerrero? La ministra concluyó que seguirá “tomando todas las acciones necesarias y, antes de irse, en este poco tiempo se quedan, tienen que dejar las cuentas claras”. Efectivamente, en algo más de una semana llega el gobierno de Abelardo de la Espriella con una nueva ministra de transporte, la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera. Falta ver qué información se sigue revelando de la Aeronáutica Civil, y si las cuentas del gobierno saliente se “aclaran” o se vuelven más oscuras.

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