El periodista Germán Santamaría recuerda la tragedia de Armero y su encuentro con Omaira Sánchez, 40 años después

La noche del 13 de noviembre de 1985, a las 9:00 p.m., el estruendo del Nevado del Ruiz alertó a los habitantes de Armero, en Tolima. En cuestión de minutos, los flujos de lodo, escombros y troncos descendieron desde el volcán, arrasando con el pueblo y dejando a miles de personas atrapadas. Mientras tanto, la ceniza seguía cayendo del cielo y las autoridades no respondían con eficacia, ignorando las alertas previas que el volcán había dado durante todo un año.

La tragedia dejó aproximadamente 22.000 muertos, 5.000 heridos y 3.000 desaparecidos, y marcó de manera indeleble a los sobrevivientes. Según la Defensoría del Pueblo, el Estado aún desconoce cifras precisas sobre víctimas y sobrevivientes, especialmente niños, y persisten vacíos normativos y debilidades institucionales que han dificultado la reparación y la garantía de derechos a las personas afectadas. Cuarenta años después, la memoria de Armero sigue siendo un recordatorio de la negligencia y la deuda social que aún no se ha saldado.

En contexto: Hoy hace 40 años ocurrió la tragedia de Armero y las víctimas siguen sin vivienda digna y con depresión

A la medianoche de ese 13 de noviembre, mientras el país apenas comprendía la magnitud del desastre, el teléfono despertó a Germán Santamaría Barragán en su casa de Bogotá. La urgencia venía desde la redacción de El Tiempo: debía viajar de inmediato hacia el norte del Tolima. A las 6:40 de la mañana ya sobrevolaba la zona en un helicóptero contratado por el periódico; lo que vio desde el aire fue una planicie interminable de lodo y escombros donde hasta hace poco había calles, casas y vidas. “Vi cuerpos desnudos que emergían del barro, gente que pedía auxilio. Fue como una escena de película de horror”, contó Santamaría en una reciente entrevista en Blu Radio.