Gobernadora del Meta respondió a mención del presidente Petro: “Preocupa que esas palabras pongan en riesgo mi vida”

La alocución que hizo anoche el presidente Gustavo Petro dejó un sinsabor en algunos políticos, entre ellos la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, quien aseguró que las declaraciones del presidente ponen en riesgo su vida.

Al hacer un balance sobre temas como la salud, educación- y otro ataque a la prensa- el presidente dijo que la pobreza extrema ha disminuido en varios puntos del territorio nacional, “excepto en donde ha crecido la agricultura moderna de este país, que no es en la costa Atlántica, lamentablemente, sino en Villavicencio, en el Tolima, donde sus gobernadores nos odian, pero son los que más han crecido esos departamentos”.

La expresión no gustó mucho a Cortés Zambrano, quien afirmó en su cuenta de X que en el Meta “trabajamos, gobernamos, vivimos sin odio, sin rencor y sin malos sentimientos”.

“(...) No es tarde para tender puentes. No deje que quienes mal lo aconsejan, rompan la tan necesaria articulación entre las regiones y el Gobierno Nacional. La palabra odio encierra una enorme maldad y no debería usarse nunca, y menos desde la Presidencia. En el Meta no odiamos a nadie, incluso le extendemos la mano a quienes nos atacan, porque creemos en una Colombia unida, no dividida”, agregó.

La gobernadora también hizo un llamado a la prudencia y al tipo de palabras usadas en las alocuciones presidenciales, ya que estas mismas pueden ser malinterpretadas por “fanáticos” y generar estallidos sociales.