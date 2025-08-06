x

Gobernadora del Meta respondió a mención del presidente Petro: “Preocupa que esas palabras pongan en riesgo mi vida”

Rafaela Cortés Zambrano hizo un llamado a la prudencia y cuestionó el lenguaje utilizado en las alocuciones presidenciales, que puede ser malinterpretado por “fanáticos” y provocar estallidos sociales.

    Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta, le respondió a Gustavo Petro sobre unas declaraciones en su alocución presidencial del 5 de agosto de 2025. FOTOS: Colprensa - tomada de X
El Colombiano
06 de agosto de 2025
bookmark

La alocución que hizo anoche el presidente Gustavo Petro dejó un sinsabor en algunos políticos, entre ellos la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, quien aseguró que las declaraciones del presidente ponen en riesgo su vida.

Al hacer un balance sobre temas como la salud, educación- y otro ataque a la prensa- el presidente dijo que la pobreza extrema ha disminuido en varios puntos del territorio nacional, “excepto en donde ha crecido la agricultura moderna de este país, que no es en la costa Atlántica, lamentablemente, sino en Villavicencio, en el Tolima, donde sus gobernadores nos odian, pero son los que más han crecido esos departamentos”.

Entérese: “Traidores de la patria”: las 5 frases polémicas de Petro en la alocución

La expresión no gustó mucho a Cortés Zambrano, quien afirmó en su cuenta de X que en el Meta “trabajamos, gobernamos, vivimos sin odio, sin rencor y sin malos sentimientos”.

“(...) No es tarde para tender puentes. No deje que quienes mal lo aconsejan, rompan la tan necesaria articulación entre las regiones y el Gobierno Nacional. La palabra odio encierra una enorme maldad y no debería usarse nunca, y menos desde la Presidencia. En el Meta no odiamos a nadie, incluso le extendemos la mano a quienes nos atacan, porque creemos en una Colombia unida, no dividida”, agregó.

Entérese: Petro lanza nueva amenaza a los medios y Saade pide cerrarlos o “controlarlos”

La gobernadora también hizo un llamado a la prudencia y al tipo de palabras usadas en las alocuciones presidenciales, ya que estas mismas pueden ser malinterpretadas por “fanáticos” y generar estallidos sociales.

“No puedo finalmente dejar de confesarle que preocupa que esas palabras pronunciadas en televisión nacional y escuchadas por fanáticos pongan en riesgo mi vida, la de mi familia o la de la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, o su familia. Mucho le agradecería expresar que no existe, ni tiene porque existir odio entre colombianos como lo somos nosotras y usted. El Meta no odia. El Meta construye”, concluyó.

El jefe de Estado no solo habló de los gobernadores, también de su antecesor Iván Duque, acusándolo de haber desperdiciado los avances sociales logrados en el mandato de Juan Manuel Santos. “El logro de Juan Manuel Santos lo dañó Duque”, afirmó el mandatario, al señalar que la reforma tributaria impulsada por su antecesor “le ponía impuesto a la sopa de los colombianos”.

Sobre el final de su intervención, Gustavo Petro volvió a criticar a los medios y al cubrimiento que hacen sobre el sistema de salud y las decisiones del Gobierno sobre el sector.

“En los medios dicen que teníamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¡Mentirosos! Tenemos uno de los peores del mundo. No digan mentiras. Eso es inconstitucional. No tienen el derecho a mentir solo para que uno de sus amigos, que les hace crecer las utilidades a los propietarios de medios de comunicación sea presidente. ¡Dejen que el pueblo decida libremente! No lo manipulen en sus creencias. La prensa tradicional de Colombia está mintiendo para que su candidato sea presidente”, señaló

