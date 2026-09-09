Moción de censura contra el ministro de Vivienda no tendría respaldo mayoritario: así se defendió en el Congreso

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, llegó este miércoles a la plenaria del Senado para defenderse en medio del debate de moción de censura promovido por sectores de la oposición.
En contexto: Piden moción de censura a MinVivienda, quien se fue de paseo a Santa Marta mientras Colombia enfrenta la emergencia del terremoto
Aunque volvió a ofrecer disculpas por el viaje que realizó a Santa Marta en plena emergencia ocasionada por el terremoto, Beltrán dejó claro que no considera que haya hecho algo indebido al desplazarse para compartir con su esposa y sus hijos.
“Como lo dije varias veces, si alguien se sintió ofendido, ofrezco mil disculpas. Pedir disculpas es grandeza de aquellos que tienen el carácter y la caballerosidad de ponerle la cara al país”, dijo.