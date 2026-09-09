Video | Con este par de golazos el DIM vence a Pasto y se acerca a los cuartos de final de la Copa BetPLay

En los últimos dos años, el DIM ha sido protagonista de lujo en la Copa Colombia. El cuadro antioqueño fue finalista en la edición de 2025 –perdió la final contra Atlético Nacional–; mientras que disputó las semifinales del torneo –ante el mismo rival–, en la edición del 2024, que terminó con el elenco verdolaga siendo campeón.

En esta edición del torneo, donde Medellín jugó desde la fase de grupos por no haber clasificado a los cuadrangulares de la Liga en el primer semestre, El Poderoso busca volver a meterse en la pelea por el título que le da cupo a un campeón a la Copa Sudamericana del próximo año.

Los rojos se miden, a esta hora, contra el Deportivo Pasto en el estadio La Libertad de la capital de Nariño en el duelo válido por los octavos de final del segundo torneo en importancia del país. El ganador del emparejamiento, que se juega a duelo de eliminación directa –partido único–, se enfrentará con Atlético Nacional en los cuartos de final en el Atanasio Girardot.

Siga aquí los momentos destacados del partido:

Minuto 25: Goooool del DIM. Didier Moreno marcó después de un pase filtrado de Juan Fernando Quintero y el Medellín se acerca a los cuartos de final de la Copa BetPlay.