El regaño del juez a Juliana Guerrero tras aceptar que falsificó sus diplomas: “No fue un simple error”

“No fue un simple error”. Con esa consideración, el juez que validó este miércoles el preacuerdo entre Juliana Guerrero y la Fiscalía cuestionó duramente a la joven por haber presentado diplomas falsos para intentar cumplir los requisitos exigidos para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes.

Durante la audiencia, el togado recalcó que no se trató de una equivocación involuntaria, sino de una actuación consciente encaminada a acreditar una formación académica que Guerrero no tenía.

Los documentos falsos, además, buscaban respaldar su eventual llegada a un cargo de alta responsabilidad dentro del Ministerio de la Igualdad.

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“Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de las Juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad, no solo con el Estado, sino con la juventud de este país”, señaló el juez 46 penal de conocimiento de Bogotá.

El funcionario también puso el caso en contraste con el esfuerzo que realizan miles de colombianos para obtener un título profesional: años de estudio, asistencia a clases, presentación de exámenes y cumplimiento de los requisitos establecidos por las instituciones de educación superior.

“Muchos de los que estamos acá sentados tuvimos que pasar por 10.000 vicisitudes para tener el diploma. Entonces, no es cierto que nos encontremos en presencia de un simple error. Nos encontramos en presencia de un actuar totalmente contrario al ordenamiento jurídico y, por tal razón, y estando consciente de dicha actividad, se considera también cumplido este requisito”, afirmó el juez.

La reprimenda se produjo mientras el juez revisaba los términos del preacuerdo suscrito entre Guerrero y la Fiscalía, mediante el cual la joven aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal.