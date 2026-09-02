Ministerio de Agricultura tumbará cinco Appa de la reforma agraria de Petro

El Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a desmontar una de las principales apuestas de la reforma agraria de Gustavo Petro; las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), una figura que durante su administración impuso restricciones al uso productivo del suelo y generó fuertes cuestionamientos de sectores económicos y territoriales. El primer paso se dará en la Sabana de Bogotá, donde el Ministerio de Agricultura tiene listo un proyecto de resolución para derogar las Appa establecidas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en Cundinamarca. En conjunto, las delimitaciones afectaban a más de 15.000 hectáreas. Entérese: La ANT de Petro tuvo un presupuesto histórico, pero Duque logró más con menos recursos y menos contratistas La decisión no supone, por sí misma, que esos terrenos queden habilitados para cualquier actividad. Lo que cambia es el régimen especial que tenían como Appa y como determinantes de ordenamiento territorial de nivel 2. En la práctica, esto significa que las restricciones que esa figura imponía sobre el uso del suelo dejan de aplicarse. Sin embargo, los predios seguirán sujetos a las demás normas de ordenamiento territorial y ambientales de cada municipio.

Extracto del proyecto de resolución sobre el régimen de transición y derogatoria de las APPA en Cundinamarca. Foto: MinAgricultura

¿Por qué el Gobierno de Abelardo de la Espriella quiere eliminarlas?

La explicación central del Ministerio de Agricultura está en la forma como se construyeron las delimitaciones. Según el proyecto de resolución, los análisis técnicos que sustentaron las declaratorias presentaban inconsistencias y no contaban con información completa y definitiva. Uno de los problemas identificados es que una misma actividad podía aparecer como permitida en un municipio y restringida en otro, pese a tratarse de zonas con características similares. También se encontraron diferencias entre las distintas áreas y se habría utilizado información preliminar sobre la frontera agrícola en lugar de datos definitivos sobre las actividades agropecuarias. Lea también: ¿Reforma agraria a medias? Balance en matices de una de las banderas de Petro El argumento del nuevo Gobierno es que una medida con efectos sobre el uso del suelo debe partir de una evaluación técnica coherente y suficientemente sustentada. Las Appa establecían un régimen restrictivo; dentro de las áreas delimitadas solo podían desarrollarse las actividades agropecuarias reconocidas por el Gobierno nacional. Esto dejaba por fuera otros usos y podía limitar proyectos relacionados con vivienda, hoteles, vías, minería, industria y transformación agropecuaria, entre otras actividades.

Gobierno de Abelardo de la Espriella derogará cinco resoluciones de las Appa en Cundinamarca

El proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura plantea derogar expresamente las normas mediante las cuales fueron declaradas las Appa en los cinco municipios. Se trata de la Resolución 000266 del 13 de agosto de 2025, correspondiente a Sopó; la 000393 del 14 de noviembre de 2025, para Nemocón; la 000116 del 12 de mayo de 2026, de Cogua; la 000153 del 12 de junio de 2026, de Tenjo; y la 000218 del 7 de julio de 2026, correspondiente a Tabio. Le puede interesar: MinAgricultura prepara ley para destrabar tierras de la Altillanura y atraer $8 billones en inversiones El proyecto establece además un régimen de transición para los trámites que todavía no hayan sido definidos. Estos deberán resolverse con base en las normas vigentes al momento de tomar la decisión y no podrán sustentarse en las resoluciones que serán derogadas. También ordena a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y al Ministerio de Agricultura actualizar, en un plazo de diez días hábiles después de la publicación de la resolución, los sistemas de información, mapas y visores oficiales para reflejar la nueva situación jurídica. Mientras se realiza esa actualización, cualquier mapa o documento oficial que todavía muestre las cinco Appa deberá advertir expresamente que esas delimitaciones ya no tienen vigencia jurídica. La medida, además, deberá ser coordinada con las alcaldías de Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio y con las demás entidades involucradas en el ordenamiento territorial. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas