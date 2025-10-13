Gobierno alista plan de misión humanitaria por los colombianos “detenidos” en Venezuela

El Gobierno nacional anunció el inicio de gestiones para atender la “crisis humanitaria” de al menos 40 ciudadanos colombianos detenidos en territorio venezolano.
Según informó la Cancillería a través de un comunicado, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, se reunió en el municipio fronterizo de Villa del Rosario, en el departamento del Norte de Santander, con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridades locales y familiares de los detenidos, quienes alertaron sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de los colombianos detenidos en territorio extranjero.