Venezuela anuncia despliegue militar en principal aeropuerto y en el Caribe

Venezuela anunció este miércoles un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país, donde se ubica el principal aeropuerto, como respuesta a las maniobras militares ordenadas por Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe.

El gobierno del presidente Donald Trump desplegó hace más de un mes ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe sur, frente a las costas de Venezuela con el argumento de combatir el “narcotráfico”.

Estados Unidos ha matado al menos a 21 presuntos narcos en cuatro ataques a embarcaciones. El régimen chavista condena los ataques y denuncia el despliegue como una “amenaza” para conseguir un “cambio de régimen”.

“Arrancó el ejercicio independencia 200, de activación integral de todos los planes de defensa y ofensiva permanente en la zona de defensa integral La Guaira y en la zona de defensa integral Carabobo”, dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un audio en Telegram.

Los militares se despliegan en el aeropuerto internacional de Maiquetía en La Guaira, que sirve a Caracas; en los puertos; las aduanas; unidades militares e instituciones, añadió el ministro de Interior, Diosdado Cabello, que acompañó el despliegue.

Según el régimen, en La Guaira hay un plan defensivo con redes de vigilancia y drones que incluye a la milicia, un cuerpo castrense conformado por civiles.

Los ejercicios en Carabobo, en tanto, se realizan en el fuerte militar Paramacay de la capital Valencia.