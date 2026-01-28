Gobierno confirmó la extradición de alias Pipe Tuluá, aunque a su defensa aún le queda un último recurso

El camino jurídico para frenar la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, se sigue cerrando. Este miércoles, el Gobierno confirmó que fue negado un nuevo recurso presentado por su defensa, lo que deja cada vez más firme su envío a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico ante una Corte del Distrito Este de Texas.
La decisión quedó en firme mediante la Resolución Ejecutiva 037 del 26 de enero de 2026, con la cual el Ejecutivo rechazó el recurso de reposición que buscaba que Marín Silva cumpliera primero sus condenas en Colombia antes de ser entregado a la justicia estadounidense. El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, desde la cárcel La Picota, quien confirmó que el trámite administrativo ya se agotó en lo sustancial.