Exjugador y leyenda del Junior de Barranquilla sufrió un infarto y fue internado en UCI

El fútbol profesional colombiano permanece atento a la evolución médica de Gober José Briasco Rosado, el exdefensor y leyenda que grabó su nombre en la época dorada del Junior de Barranquilla, luego de ganar dos títulos con el club rojiblanco, por su delicado estado de salud.
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Tras sufrir recientemente un infarto, el exfutbolista se encuentra bajo estricta observación médica en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), generando una ola de preocupación en su entorno deportivo, familiar y social, ya que los hinchas expresaron su preocupación.