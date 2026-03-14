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Corte Suprema condenó e inhabilitó a Iván Moreno Rojas por “Carrusel de la contratación” en Bogotá

El exsenador aceptó su responsabilidad por los delitos ocurridos durante el periodo de alcaldía de su hermano Samuel Moreno Rojas en Bogotá en el escándalo de corrupción conocido como el “Carrusel de la Contratación”.

  • Néstor Iván Moreno Rojas fue condenado a más de cuatro años de prisión por caso del ““Carrusel de la contratación” en Bogotá. FOTO: Colprensa
    Néstor Iván Moreno Rojas fue condenado a más de cuatro años de prisión por caso del “ “Carrusel de la contratación” en Bogotá. FOTO: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Néstor Iván Moreno Rojas a cuatro años y tres meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros agravado, en el marco del escándalo de corrupción denominado el “Carrusel de la contratación”, ocurrido en Bogotá.

En la decisión del alto tribunal, emitida el 11 de marzo y en el contexto de una sentencia anticipada conforme a la Ley 600 de 2000, también se le impuso a Moreno Rojas inhabilidad para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo y una multa de $880.802.287, que deberá ser consignada al Tesoro Nacional, además de otra por daños y perjuicios equivalente a $7.657.198.064.

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La investigación de la Corte Suprema estableció que, durante la alcaldía de su hermano Samuel Moreno Rojas (2008–2011), el exsenador influyó indebidamente de manera directa, presionando a funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración Social y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para que favorecieran ciertos contratos de las entidades públicas.

Esto se realizaba a través de la entrega de “comisiones” por parte de intermediarios, como Héctor Julio Gómez González, Mercedes del Carmen Ríos Hernández y Andrés Alberto Cardona Laverde, para favorecer a los contratistas beneficiados, quienes obtenían los fondos de los anticipos recibidos de dichas entidades para ejecutar los contratos.

Asimismo, Moreno Rojas habría recibido comisiones por $350.000.000 en el caso de la Secretaría Distrital de Integración Social, particularmente por la adjudicación del Convenio de Asociación No. 1982 del 13 de marzo de 2009, y por $1.000.000.000 respecto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

El exsenador del Polo Democrático tendrá derecho a interponer el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual deberá ser presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Esta no sería la única condena que recibe Iván Moreno Rojas. En 2014, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 14 años de prisión por concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, dentro del mismo escándalo del “Carrusel de la Contratación”. La sentencia estableció que Moreno Rojas manipuló y direccionó contratos públicos a cambio de dinero.

Además, en 2023, la Corte Suprema de Justicia condenó a Iván Moreno Rojas a 13 años de prisión también por su participación en el “Carrusel de la Contratación”, figurando como autor de los delitos de concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particulares, así como determinador de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

La investigación demostró la existencia de un acuerdo ilegal entre Iván Moreno Rojas, su hermano y contratistas del Distrito Capital —entre ellos Manuel Sánchez Castro, Emilio Tapia Aldana, Héctor Julio Gómez y Álvaro Dávila—, congresistas, concejales y otros particulares.

El objetivo del acuerdo era obtener apoyo político y/o económico para la campaña que llevó a Samuel Moreno Rojas a la alcaldía de Bogotá para el período 2008–2012, así como incrementar de manera injustificada el patrimonio de sus integrantes. Todo esto se logró a través de la manipulación de contratos del Distrito y el pago de comisiones o dádivas por parte de los contratistas.

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