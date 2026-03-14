Corte Suprema condenó e inhabilitó a Iván Moreno Rojas por “Carrusel de la contratación” en Bogotá

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Néstor Iván Moreno Rojas a cuatro años y tres meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros agravado, en el marco del escándalo de corrupción denominado el “Carrusel de la contratación”, ocurrido en Bogotá.

En la decisión del alto tribunal, emitida el 11 de marzo y en el contexto de una sentencia anticipada conforme a la Ley 600 de 2000, también se le impuso a Moreno Rojas inhabilidad para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo y una multa de $880.802.287, que deberá ser consignada al Tesoro Nacional, además de otra por daños y perjuicios equivalente a $7.657.198.064.

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La investigación de la Corte Suprema estableció que, durante la alcaldía de su hermano Samuel Moreno Rojas (2008–2011), el exsenador influyó indebidamente de manera directa, presionando a funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración Social y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para que favorecieran ciertos contratos de las entidades públicas.

Esto se realizaba a través de la entrega de “comisiones” por parte de intermediarios, como Héctor Julio Gómez González, Mercedes del Carmen Ríos Hernández y Andrés Alberto Cardona Laverde, para favorecer a los contratistas beneficiados, quienes obtenían los fondos de los anticipos recibidos de dichas entidades para ejecutar los contratos.

Asimismo, Moreno Rojas habría recibido comisiones por $350.000.000 en el caso de la Secretaría Distrital de Integración Social, particularmente por la adjudicación del Convenio de Asociación No. 1982 del 13 de marzo de 2009, y por $1.000.000.000 respecto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

El exsenador del Polo Democrático tendrá derecho a interponer el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual deberá ser presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.