Gobierno evalúa prorrogar intervención de la Nueva EPS por un año más

El futuro de la Nueva EPS estuvo en vilo tras el vencimiento del plazo establecido para la prórroga de la intervención que el Gobierno nacional instauró sobre la entidad. No obstante, se conoció que el presidente Gustavo Petro, junto con la superintendente nacional de Salud ad hoc, Luz Marina Múnera, analiza actualmente si se extiende por un año adicional la intervención administrativa. Esta evaluación se desarrolla en un escenario de alta incertidumbre sobre el rumbo del sistema de salud en Colombia. La decisión oficial determinará no solo quién se queda al frente de la Nueva EPS, sino también la estabilidad en la prestación del servicio para millones de afiliados. Hace tan solo unos días, el 3 de abril, se venció la prórroga que había planteado la intervención del Gobierno Nacional (a través de la Superintendencia Nacional de Salud) a Nueva EPS. Y hasta el momento no se conoce quién va a quedar al mando de la entidad.

Es más, en entrevista con La FM, Fabio Aristizábal Ángel, exsuperintendente de salud, calificó el panorama como “dramático”. Y es que los problemas jurídicos y administrativos alrededor de la situación dejan en el limbo a 11 millones de afiliados. “Es el reflejo del desconocimiento, de la improvisación y de la falta de compromiso por parte de este gobierno, no solamente con la salud de los colombianos, sino con el sistema de salud colombiano. Pero acá es evidente que estamos ante un limbo institucional”, explicó para el medio citado. El exsuperintendente criticó la falta de acción del Gobierno para un problema que no surgió de la nada, sino que se sabía con antelación que se iba a presentar. Y es que no hay ni nuevo gerente de la EPS ni han anunciado una prórroga en la intervención (sería la segunda prórroga durante este Gobierno).

Es más, en medio de la incertidumbre, las preocupaciones ciudadanas por el servicio de Nueva EPS siguen creciendo, pues esta entidad se encuentra en estado crítico. Según la Superintendencia de Salud, las quejas de Nueva EPS (intervenida por el Gobierno) pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025. Lo peor es que, según reveló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, de esas más de quinientas mil tutelas hay más de 120.000 que siguen en el correo de Nueva EPS sin abrir. Es decir: ni siquiera han sido revisadas o leídas por alguien. Por otro lado, durante esta semana, ha llamado la atención un nombre que suena para ocupar el cargo de la presidencia de la Nueva EPS. Se trata del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Ni el presidente Gustavo Petro, ni el ministro de Salud Guillermo Jaramillo ni tampoco Quintero han confirmado la noticia, pero desde la oposición han encendido las alarmas.

El senador electo del Centro Democrático Andrés Forero hizo una publicación en sus redes sociales: “El ruido de que Daniel Quintero será el nuevo presidente de Nueva EPS es cada vez más fuerte. Para eso Petro levantará la intervención forzosa arbitrariamente e impondrá sus amañadas mayorías accionarias. En este Gobierno todo es susceptible de empeorar”. Incluso, Forero dijo que es “increíble” que Luz María Múnera, superintendente de salud adhoc “acolite que ese cuestionado personaje llegue a la EPS más grande de Colombia” teniendo en cuenta que “vio lo que hizo Quintero en Medellín”.