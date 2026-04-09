Gobierno evalúa prorrogar intervención de la Nueva EPS por un año más

El futuro de la Nueva EPS estuvo en vilo tras el vencimiento del plazo establecido para la prórroga de la intervención que el Gobierno nacional instauró sobre la entidad. No obstante, se conoció que el presidente Gustavo Petro, junto con la superintendente nacional de Salud ad hoc, Luz Marina Múnera, analiza actualmente si se extiende por un año adicional la intervención administrativa.
Esta evaluación se desarrolla en un escenario de alta incertidumbre sobre el rumbo del sistema de salud en Colombia. La decisión oficial determinará no solo quién se queda al frente de la Nueva EPS, sino también la estabilidad en la prestación del servicio para millones de afiliados.
Hace tan solo unos días, el 3 de abril, se venció la prórroga que había planteado la intervención del Gobierno Nacional (a través de la Superintendencia Nacional de Salud) a Nueva EPS. Y hasta el momento no se conoce quién va a quedar al mando de la entidad.