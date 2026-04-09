x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Procuraduría le pidió a Supersalud pronunciarse sobre la situación actual de la Nueva EPS

El Ministerio Público dio un plazo de tres días hábiles para recibir informes detallados sobre la gestión financiera, administrativa y científica de la entidad tras cumplirse un año de prórroga en su intervención.

  • El organismo de control está buscando que se conozca un informe exhaustivo sobre el estado real de la entidad promotora de salud. FOTO: Julio Herrera
    El organismo de control está buscando que se conozca un informe exhaustivo sobre el estado real de la entidad promotora de salud. FOTO: Julio Herrera
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Procuraduría General de la Nación escaló su nivel de vigilancia sobre la Nueva EPS. A través de un comunicado oficial que se dio a conocer este 8 de abril, el organismo de control solicitó a la Superintendente Nacional de Salud ad hoc, Luz Marina Múnera, un informe exhaustivo sobre el estado real de la entidad promotora de salud, cuya intervención forzosa administrativa fue prorrogada en abril de 2025.

Asimismo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social busca establecer si la Nueva EPS ha logrado superar las causales que motivaron su intervención o si, por el contrario, los problemas persisten.

En este sentido, la funcionaria deberá remitir de inmediato el concepto rendido por la Superintendencia para Entidades de Aseguramiento en Salud, precisando bajo qué condiciones se encuentra la administración tras el vencimiento del acto administrativo que sostenía la medida actual.

Dentro de las exigencias del Ministerio Público se destaca la necesidad de revisar los informes mensuales de la contralora designada para la administración de la EPS.

Estos documentos deben contener detalles minuciosos sobre la evolución técnico-científica, financiera, jurídica y administrativa de la entidad. El objetivo es determinar si ha existido un avance real en la prestación del servicio o si los indicadores continúan en rojo.

“El Ministerio Público busca conocer los informes mensuales realizados por la contralora designada para la administración de la Entidad Promotora, con precisiones de periodos, fechas de entrega, avances, evoluciones, evaluaciones de la situación técnico-científica, financiera, jurídica y administrativa, entre otra información”, se lee en el comunicado del órgano de control.

Énfasis en la transparencia del manejo de los recursos

Por otro lado, la Procuraduría puso especial énfasis en la transparencia del manejo de los recursos.

La Supersalud deberá entregar reportes sobre la gestión de cuentas médicas, la modernización tecnológica de la EPS y los procesos de contratación. Estos aspectos son considerados fundamentales para garantizar que el dinero de la salud esté siendo ejecutado de manera eficiente y que los incumplimientos históricos de la entidad estén siendo subsanados.

Finalmente, el ente de control ha sido enfático en el cumplimiento de los tiempos.

La Procuraduría reiteró que toda la información solicitada y los conceptos de cumplimiento frente a las órdenes de intervención deben ser entregados en un plazo máximo de tres días hábiles.

Con esta medida, el Ministerio Público busca asegurar que no existan vacíos administrativos que pongan en riesgo la atención de los millones de afiliados que dependen de la Nueva EPS, que ya cuenta con fuertes cuestionamientos por las demoras en la entrega de medicamentos en el territorio nacional.

Lea también: ¿Daniel Quintero sería nombrado presidente de la Nueva EPS?

La prórroga ya se venció

El decreto que prorrogaba la intervención del Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, a Nueva EPS venció el 3 de abril de 2026. La pregunta es: ¿Ahora quién está al mando? La respuesta es: nadie sabe.

En entrevista con La FM, Fabio Aristizábal Ángel, exsuperintendente de salud, calificó el panorama como “dramático”. Y es que los problemas jurídicos y administrativos alrededor de la situación dejan en el limbo a 11 millones de afiliados.

“Es el reflejo del desconocimiento, de la improvisación y de la falta de compromiso por parte de este gobierno, no solamente con la salud de los colombianos, sino con el sistema de salud colombiano. Pero acá es evidente que estamos ante un limbo institucional”, explicó para el medio citado.

El exsuperintendente criticó la falta de acción del Gobierno para un problema que no surgió de la nada, sino que se sabía con antelación que se iba a presentar. Y es que no hay ni nuevo gerente de la EPS ni han anunciado una prórroga en la intervención (sería la segunda prórroga durante este Gobierno).

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida