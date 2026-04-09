Contraloría inspecciona Nueva EPS ante ausencia de información financiera: no la hay desde 2024

La Contraloría General adelanta este jueves 9 de marzo una actuación de Policía Judicial tanto en la Nueva EPS como en la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), con el propósito de recaudar información financiera y establecer la condición actual del sistema de aseguramiento en salud del país.
Esto, en el marco de las medidas adoptadas durante los últimos 18 meses frente a las EPS intervenidas y ante la ausencia reiterada de estados financieros de la Nueva EPS. Los últimos reportados fueron en el primer semestre de 2024.
Lea también: Supersalud anunció nuevos interventores para cuatro EPS, pero guarda silencio en el caso de Nueva EPS, ¿por qué?
En otras palabras, no existe información pública oficial sobre los números de la entidad más grande del sistema de salud, que cuenta con 11,5 millones de afiliados.
“Ante la preocupación institucional por la situación financiera asociada a la prestación de los servicios de salud y considerando la ausencia reiterada de estados financieros de la Nueva EPS, la Contraloría (...) adelanta una actuación de Policía Judicial en la Nueva EPS y en la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud)”, explicó el órgano de control.
La información que se reúna en esta diligencia constituirá un insumo técnico para eventuales actuaciones fiscales y disciplinarias.