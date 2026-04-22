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Gobierno fijará topes salariales para docentes de universidades públicas tras polémica con el presunto “cartel de puntos”

Tras la polémica causada por presuntos salarios desproporcionados en la Universidad de Sucre, el Gobierno Nacional alista un decreto para frenar los vacíos legales que permitieron el cuestionado “cartel” en la U. de Sucre.

  • El Ministerio de Educación anunció una reforma estructural al sistema de asignación de puntajes académicos. El objetivo es garantizar transparencia y corregir distorsiones históricas. FOTO: MinEducación
    El Ministerio de Educación anunció una reforma estructural al sistema de asignación de puntajes académicos. El objetivo es garantizar transparencia y corregir distorsiones históricas. FOTO: MinEducación
  • El Ministerio hace un llamado a la comunidad universitaria a tramitar las diferencias a través del diálogo, el respeto y las vías institucionales. FOTO: Colprensa
    El Ministerio hace un llamado a la comunidad universitaria a tramitar las diferencias a través del diálogo, el respeto y las vías institucionales. FOTO: Colprensa
Colprensa
hace 2 horas
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El Ministerio de Educación informó este miércoles 22 de abril que en los próximos días presentará un proyecto de decreto que fija topes salariales para docentes de universidades públicas, con el fin de corregir vacíos normativos y garantizar mayor transparencia en el sistema.

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Este anuncio surgió poco después de que una denuncia ciudadana desatara una polémica en la Universidad de Sucre por la presunta presencia de salarios de hasta 93 millones mensuales en algunos docentes de la institución educativa. El “cartel de puntos”.

El Ministerio hace un llamado a la comunidad universitaria a tramitar las diferencias a través del diálogo, el respeto y las vías institucionales. FOTO: Colprensa
El Ministerio hace un llamado a la comunidad universitaria a tramitar las diferencias a través del diálogo, el respeto y las vías institucionales. FOTO: Colprensa

Las denuncias habrían alertado sobre un presunto ‘cartel de los puntos’ en la institución, derivado del sistema de puntos salariales, establecido por el Decreto 1279 de 2002. El uso irregular de este mecanismo habría permitido que docentes de la institución tuvieran sueldos que superarían los 90 millones de pesos mensuales.

Este decreto permite a los docentes aumentar su salario a través de un sistema de asignación de puntos bajo variables como publicaciones académicas, experiencia, formación, producción investigativa y proyección social.

Ante esta situación, el Ministerio anunció actuaciones de la Subdirección de Inspección y Vigilancia frente a la situación institucional de la universidad con el fin de esclarecer los hechos denunciados por la ciudadanía.

Además, la cartera educativa avanza en la creación de un proyecto de decreto que fija los topes salariales para los docentes de universidades estatales u oficiales.

Este proyecto busca corregir las falencias históricas del Decreto 1279 de 2002, definiendo topes por categorías, reconociendo derechos adquiridos y aclarando la competencia de los consejos superiores y los comités internos de asignación de puntaje en el reconocimiento de puntos salariales para los docentes.

“El Ministerio actúa con rigor técnico, respeto por la autonomía universitaria y un compromiso firme con la transparencia. Nuestro propósito es garantizar que la educación superior pública funcione con criterios de equidad, responsabilidad y de cara al país”, señaló el ministro Daniel Rojas Medellín. El decreto será publicado en los próximos días para observaciones de la ciudadanía.

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