Gobierno fijará topes salariales para docentes de universidades públicas tras polémica con el presunto “cartel de puntos”

El Ministerio de Educación informó este miércoles 22 de abril que en los próximos días presentará un proyecto de decreto que fija topes salariales para docentes de universidades públicas, con el fin de corregir vacíos normativos y garantizar mayor transparencia en el sistema. Le puede interesar: U. San José, la del escándalo de títulos falsos en el Gobierno, tiene nuevo rector y promete colaborar con la Fiscalía Este anuncio surgió poco después de que una denuncia ciudadana desatara una polémica en la Universidad de Sucre por la presunta presencia de salarios de hasta 93 millones mensuales en algunos docentes de la institución educativa. El “cartel de puntos”.

El Ministerio hace un llamado a la comunidad universitaria a tramitar las diferencias a través del diálogo, el respeto y las vías institucionales. FOTO: Colprensa

Las denuncias habrían alertado sobre un presunto ‘cartel de los puntos’ en la institución, derivado del sistema de puntos salariales, establecido por el Decreto 1279 de 2002. El uso irregular de este mecanismo habría permitido que docentes de la institución tuvieran sueldos que superarían los 90 millones de pesos mensuales. Este decreto permite a los docentes aumentar su salario a través de un sistema de asignación de puntos bajo variables como publicaciones académicas, experiencia, formación, producción investigativa y proyección social.

Ante esta situación, el Ministerio anunció actuaciones de la Subdirección de Inspección y Vigilancia frente a la situación institucional de la universidad con el fin de esclarecer los hechos denunciados por la ciudadanía. Además, la cartera educativa avanza en la creación de un proyecto de decreto que fija los topes salariales para los docentes de universidades estatales u oficiales.