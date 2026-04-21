Salarios hasta de 93 millones mensuales: estalla escándalo de profesores en la U. de Sucre por presunto “cartel de puntos”

Un presunto “cartel de puntos” habría sido detectado en la Universidad de Sucre, donde, según una denuncia, varios docentes habrían inflado sus ingresos hasta cifras que rondan los $93 millones mensuales mediante un uso irregular del sistema de puntajes salariales.

La alerta, revelada por el ciudadano Pedro Juan Morales de la Espriella, advierte sobre un crecimiento atípico y acelerado en los salarios de algunos profesores, lo que encendió las alarmas sobre posibles distorsiones en un mecanismo creado para reconocer para reconocer la productividad académica de los docentes en instituciones públicas.

La advertencia fue presentada por De la Espriella en el medio El Espectador. Allí, solicitó a las autoridades revisar lo que describió como un presunto “cartel de puntos”, mediante el cual algunos profesores estarían incrementando de manera atípica sus ingresos.

El sistema en cuestión se basa en el Decreto 1279 de 2002, que establece que los docentes pueden aumentar su salario a través de un esquema de puntos asignados por factores como publicaciones académicas, experiencia, formación y producción investigativa.

Para 2026, cada punto tendría un valor cercano a los 23.924 pesos, lo que implicaría que la acumulación de estos reconocimientos se traduce directamente en incrementos salariales.

De acuerdo con la denuncia, en los últimos años se habría registrado un crecimiento inusual en los ingresos de un grupo de docentes, algunos de los cuales estarían devengando entre $93 millones, $91 millones, $90 millones y $61 millones de pesos mensuales. En conjunto, este segmento representaría una carga significativa dentro de la nómina de la universidad pública.

Además, el documento señala que, entre 2021 y 2025, varios salarios habrían aumentado de manera acelerada. ”En apenas cuatro años, varios salarios crecieron a un ritmo que desborda cualquier lectura ordinaria de carrera profesoral”, dice la denuncia.