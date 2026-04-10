Gobierno Petro habría obtenido las mayorías accionarias de Nueva EPS de forma irregular, según denuncia

El 14 de noviembre de 2025, el Gobierno Nacional se afianzó como el principal accionista de la Nueva EPS tras quedarse con el 51 % de las acciones, lo que dejó sin el control a las cajas de compensación familiar que antes dirigían la entidad. Ahora, en abril de 2026, una denuncia desde el legislativo pone sobre la cuerda floja aquel proceso.
Según Andrés Forero, Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo habrían conseguido el control mayoritario de la Nueva EPS de manera irregular y manipulada.
Señaló que el interventor de Comfenalco Antioquia, que está intervenida desde el 15 de septiembre de 2023, habría transferido participación accionaria al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.