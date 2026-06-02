Técnico campeón del mundo da como favorita a Colombia en el Mundial: “esos van a pelear e intentar llegar a la final”

A pesar de los altibajos que ha tenido la Selección Colombia desde aquel equipo que llegó a la final de la Copa América en 2024, el combinado cafetero es visto como un posible protagonista en el Mundial que empieza en semanas. Un técnico campeón del mundo lo metió en su lista de favoritos.

Se trata del argentino Lionel Scaloni, quien en una entrevista con el diarioViejo habló sobre su segunda copa del mundo a cargo de la Selección Argentina . Para el certamen celebrado en Norteamérica,la albiceleste llega con la misión de defender el título e igualar lo logrado en Catar 2022.

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Para Scaloni, el certamen que comienza el 11 de junio no tiene un solo equipo a vencer, sino que son varios favoritos que buscarán alzar la copa del mundo el 19 de julio en Nueva Jersey, Estados Unidos. Sin sacar a su equipo, Argentina, así respondió cuando le preguntaron por ese selecto grupo llamado a pelear el trofeo.

"¿Diez? No sé si no me quedó corto. Sí, porque en un Mundial, claro, Argentina va a estar.No sé si va a ganar, esos pero diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final”, fue lo que le respondió al medio ya mencionado.