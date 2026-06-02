Bombazo en Nacional: Franco Armani tiene vía libre para regresar

La posibilidad de que Franco Armani regrese al Atlético Nacional dejó de ser un simple rumor de redes sociales o un deseo romántico de la afición verdolaga. Hoy, el regreso del histórico arquero argentino es una opción real y concreta para el segundo semestre del año.
Aunque Armani todavía tiene seis meses de contrato con River Plate, desde el club argentino ya le habrían comunicado que tiene libertad para negociar con cualquier institución y explorar nuevos caminos para el cierre de su carrera profesional. A sus 39 años, el guardameta no oculta su intención de retirarse en el club donde alcanzó la gloria continental y construyó una relación imborrable con la hinchada.
Su vínculo emocional con Medellín también pesa. Armani tiene esposa antioqueña y, desde hace varios años, ha manifestado públicamente su deseo de volver al Atlético Nacional antes del retiro. En el cuadro verdolaga, además, no descartan la operación. Por el contrario, la filosofía reciente de la institución ha sido rodear a los jóvenes talentos de la cantera con referentes de experiencia y liderazgo.