Medellín busca que el tango haga parte del Patrimonio Cultural Inmaterial Distrital, ¿qué significa eso?

El primer paso está dado para que el tango –ese género bohemio y arrabalero, tan arraigado en la cultura antioqueña– sea reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito. "El tango vive en Medellín y en el arte público que lo cuenta. El tango, memoria que se abraza, identidad de barrio, forma de sentir, pensar y habitar la ciudad. El tango, patrimonio vivo”, cuentan desde la Secretaría de Cultura como base de este proceso que podrá demorar un poco más de un año, pero que obtendrá beneficios importantes para el género. Lo primero que hay que aclarar es que este proceso lo lidera el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural que avanza en la adopción del procedimiento normativo para la creación de su Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial en el ámbito distrital, conforme a la Ley General de Cultura 397 de 1997. Puede leer: Crónicas de un Fan Fatal. Fueyerías: el bandoneón como conversación infinita Este marco permitirá reconocer, declarar y gestionar las manifestaciones culturales a través de un proceso de tres fases: postulación, formulación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) e inclusión en la lista junto con la implementación, seguimiento y evaluación del PES. Ahí entra la Secretaría de Cultura Ciudadana, con el acompañamiento técnico del Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín, y la participación, además de cultores, bailarines, músicos, investigadores y gestores del tango.

Según el cronograma, el documento se presentará a mediados de este año 2026 ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural para postular los saberes y las prácticas del tango para que sean incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito. Es decir, en este momento se está en su primera fase, no se trata aún de una declaratoria ni de la inclusión en la lista, sino del inicio del trámite. De ser aceptado, se formulará el Plan Especial de Salvaguardia (PES) y en 2027 se evaluará su inclusión definitiva. Justamente el Festival Internacional de Tango –que será este año desde el lunes 8 de junio hasta el domingo 14– cumple 20 años, “El Festival Internacional de Tango de Medellín nos ha permitido durante 20 años darle proyección a muchos artistas locales, pero también traer y recibir aquí a muchos artistas internacionales. “Este precisamente ha llevado en los últimos años una apuesta por lograr que, a través de procesos de inclusión, participen más personas”, explicó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva. Es que Medellín transpira tango por todas sus esquinas, desde el Salón Málaga hasta el barrio Manrique –en donde se ha convertido en una de las expresiones barriales más importantes en términos culturales–, o en la Plaza Gardel y el mismo aeropuerto local en donde murió el llamado Zorzal Criollo, Carlos Gardel.

¿Qué significa esto para Medellín?

Lo más importante de esta postulación es que se garantizará una salvaguardia efectiva, planificada y normalizada del tango. Se reconocerá el valor cultural del tango y con esto se activan obligaciones concretas de protección, sostenibilidad y transmisión en el tiempo. “En este sentido, el Distrito asume la responsabilidad de incorporar el tango en su agenda estratégica de patrimonio cultural y en sus planes de desarrollo”, explicaron. Eso significa que del tango se deberá promover su presencia en políticas públicas y fortalecer su posicionamiento como práctica cultural viva en la ciudad. Puede leer: Manrique, el corazón musical de Medellín, estrena guía oficial de turismo Una vez que avance el proceso, se sabrá cómo se implementará esta designación del tango como Patrimonio Cultural Inmaterial para cuidar el tango desde los barrios, desde las asociaciones y lugares representativos. Cómo se fortalecerán los saberes, prácticas y expresiones asociadas al tango y se diseñarán medidas pertinentes y sostenibles. Se reconocerán las comunidades cultoras y sus procesos organizativos y se promocionará la diversidad cultural y la memoria colectiva de Medellín. Por ahora, y si usted quiere apoyar esta iniciativa, puede hacerlo respaldando la postulación del tango en Medellín como Patrimonio Cultural en este formulario. A la fecha, 1.000 personas han respaldado esta postulación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: