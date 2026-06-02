Medellín busca que el tango haga parte del Patrimonio Cultural Inmaterial Distrital, ¿qué significa eso?

El primer paso está dado para que el tango –ese género bohemio y arrabalero, tan arraigado en la cultura antioqueña– sea reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito.
"El tango vive en Medellín y en el arte público que lo cuenta. El tango, memoria que se abraza, identidad de barrio, forma de sentir, pensar y habitar la ciudad. El tango, patrimonio vivo”, cuentan desde la Secretaría de Cultura como base de este proceso que podrá demorar un poco más de un año, pero que obtendrá beneficios importantes para el género.
Lo primero que hay que aclarar es que este proceso lo lidera el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural que avanza en la adopción del procedimiento normativo para la creación de su Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial en el ámbito distrital, conforme a la Ley General de Cultura 397 de 1997.
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Este marco permitirá reconocer, declarar y gestionar las manifestaciones culturales a través de un proceso de tres fases: postulación, formulación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) e inclusión en la lista junto con la implementación, seguimiento y evaluación del PES.
Ahí entra la Secretaría de Cultura Ciudadana, con el acompañamiento técnico del Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín, y la participación, además de cultores, bailarines, músicos, investigadores y gestores del tango.