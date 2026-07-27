La “feria” de las notarías: Gobierno Petro nombró ocho nuevos notarios antes de dejar la Presidencia

En una maratónica jornada administrativa, el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, emitió entre el 22 y el 24 de julio de 2026 una serie de diez decretos con el nombramiento de varios notarios en distintas ciudades. Cuando restan menos de quince días para el relevo presidencial, el Ejecutivo ha concretado el nombramiento de ocho notarios en interinidad y la creación de un nuevo despacho, sumando nueve movimientos clave en ciudades principales y municipios estratégicos. La ofensiva de nombramientos, firmada por la ministra de Justicia (E), Cielo Rusinque, quien también es la superintendente de Industria y Comercio, se concentró principalmente en cubrir vacantes de primera categoría que se encontraban en encargo o próximas a quedar libres por retiros forzosos. Lea también: Contraloría prende alarmas por 14.000 contratos por $4,55 billones del gobierno Petro después de segunda vuelta

Lluvia de nombramientos en las principales ciudades

El grueso de las designaciones se realizó bajo la figura de interinidad, justificada por el gobierno ante la ausencia de una lista de 2016 con elegibles vigentes, la cual caducó en julio de 2018. En Bogotá, el abogado José Gregorio Beltrán Pérez fue designado para la Notaría 61, ocupando la vacante que dejó Pablo Méndez Barajas. Adicionalmente, se oficializó el retiro de Oscar Fernando Martínez Bustamante de la Notaría 26, quien deberá permanecer en el cargo hasta que su reemplazo tome posesión.

No se pierda: A contrarreloj, Gobierno Petro quiere adjudicar contratos por casi $3 billones antes del cambio de administración En Cali, por ejemplo, hubo dos nuevos nombramientos de notarios. Jorge Armando Ruiz Viveros asumirá la Notaría 20, mientras que José Faiber León Bermúdez fue nombrado en la Notaría 14 tras el retiro forzoso de la anterior titular. Otra de las ciudades con nuevos nombramientos de notarios, a pocos días de Petro dejar el poder, es Barranquilla. La capital del Atlántico fue la ciudad con mayor movimiento, con tres designaciones en interinidad. Pedro Jaime Julio Beltrán llega a la Notaría 2 , Juan David Ortega Jiménez a la Notaría 12 y Yoel David Elguedo Jiménez a la Notaría 7. Puede interesarle: A pocos días de dejar el poder, Petro declaró el desastre por El Niño, ¿es improvisación? En Medellín fue nombrada Karyme Adrana Cotes Martínez para dirigir la Notaría 6 de la capital antioqueña. En Chía, uno de los municipios cercanos a Bogotá, fue nombrado Jhon Jairo Cortes Gómez fue designado como notario en interinidad para la Notaría 2.

Nueva Notaría en Antioquia

Más allá de los nombres, el gobierno también expandió la oferta del servicio con el Decreto 0811, mediante el cual se crea la Notaría Tercera de Rionegro, Antioquia. Este nuevo despacho, que tendrá categoría primera, busca atender la explosión de trámites en el sector de Llanogrande, donde las autenticaciones pasaron de menos de mil en 2021 a casi 200.000 en 2025. No se pierda: Petro aumentó la planta de la ANT de 216 a 6.273 personas entre enero y junio de este año, ¿por qué? ¿Por qué ahora? La celeridad de estos actos administrativos ha despertado atención debido a la proximidad del cambio de mando presidencial entre Gustavo Petro y Abelardo De la Espriella. Sin embargo, en los considerandos de cada decreto, el Gobierno Nacional defiende la legalidad de los movimientos, asegurando que se busca “garantizar la continuidad en la prestación del servicio público notarial y la fe pública” ante las vacancias definitivas por renuncias o retiros por edad. Todos los nombrados acreditaron ante la Superintendencia de Notariado y Registro “cumplir con los requisitos de experiencia y calidades exigidas para estos altos cargos”, como se lee en los diez decretos firmados por Rusinque como ministra de Justicia encargada. Ahora, los nuevos notarios deberán posesionarse ante los respectivos gobernadores departamentales o, en el caso de Bogotá, ante el propio Ministro de Justicia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas