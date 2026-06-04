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Petro se baja de la Constituyente para sumarle votos a Cepeda, ¿le servirá?

Luego de que el jefe de Estado manifestara el inicio de la recolección de firmas para una constituyente, el ambiente cambió. Ahora le cerrarán la puerta al movimiento. El anuncio lo dio el vocero promotor de la convocatoria, Armando Wouriyú, quien ahora pasa a respaldar a Iván Cepeda.

  • El anuncio lo dio Armando Custodio Wouriyú Valbuena, el vocero del comité promotor para la convocatoria. Foto: Colprensa/Redes sociales
    El anuncio lo dio Armando Custodio Wouriyú Valbuena, el vocero del comité promotor para la convocatoria. Foto: Colprensa/Redes sociales
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 3 horas
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Tras los resultados electorales del pasado domingo, en los que el candidato del petrismo, Iván Cepeda, quedó en segundo lugar, uno de los mayores cuestionamientos es si seguirá con la búsqueda de crear una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, fuentes del Gobierno le confirmaron a EL COLOMBIANO que, en lo que parece ser un movimiento político previo a la segunda vuelta, la decisión del Gobierno nacional es de frenar este mecanismo.

El anuncio oficial lo dio el vocero del comité promotor de la convocatoria, Armando Custodio Wouriyú Valbuena.

“Ante la coyuntura electoral, donde está en juego la democracia y la vida, el Comité Promotor por la Asamblea Constituyente emite este comunicado”, se lee en un mensaje que compartió a través de redes sociales.

“El Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia, informa a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y políticas que hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”, se asegura en el documento.

La decisión, según se asegura en el comunicado, corresponde “a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios”. Los que aseguran que lograrían defender la “democracia y consolidar una gran alianza por la vida”.

Y que a partir de este momento se dedicarán a hacerle campaña a la candidatura de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué.

Particularmente, en su planteamiento de un “Gran Acuerdo Nacional, que permita abrir caminos de entendimiento y avanzar en la materialización de las reformas sociales que siguen siendo una demanda legítima de las mayorías y que aún esperan respuesta por parte de las instituciones del Estado”.

Por último, el comunicado firmado por Wouriyú, asegura que “a partir de la fecha y en función de la decisión adoptada, nos constituimos en el Comité Nacional por la defensa de la vida, la democracia y las reformas sociales, fortaleciendo procesos organizativos y de unidad del pueblo colombiano, mediante la movilización de calle y la lucha popular”.

En desarrollo...

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