x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La Gran Consulta con Paloma Valencia como ganadora superó en votos la consulta de Petro de 2022

La participación en la Gran Consulta por Colombia de este 2026 ya supera la registrada en la consulta del Pacto Histórico de 2022, en la que Gustavo Petro fue elegido candidato presidencial. Con el 97% de mesas informadas y más de 5,7 millones de votos, la jornada consagró a la senadora Paloma Valencia como candidata de su sector.

  • la Gran Consulta por Colombia, que ya supera en participación la consulta del Pacto Histórico que eligió a Gustavo Petro como candidato presidencial en 2022. FOTO: Colprensa.
    la Gran Consulta por Colombia, que ya supera en participación la consulta del Pacto Histórico que eligió a Gustavo Petro como candidato presidencial en 2022. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

Con el 97% de mesas informadas, la Gran Consulta por Colombia, en la que se impuso la senadora Paloma Valencia, ya alcanza 5.738.542 votos, una cifra que prácticamente iguala —y en algunos cortes incluso supera— la participación registrada en la consulta del entonces candidato presidencial Gustavo Petro en 2022.

En aquella jornada, el hoy mandatario fue elegido candidato del Pacto Histórico con 5.818.375 votantes, de los cuales 4.495.831 fueron directamente para su candidatura, equivalentes al 77,3% del total.

Conozca: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia

La comparación resulta significativa porque, mientras la consulta que ganó Petro marcó el punto de partida de la coalición que luego llegaría al poder, la Gran Consulta de este 2026 posiciona a Valencia como la candidata presidencial de ese sector político tras imponerse ampliamente entre los aspirantes.

Incluso, con más de 3 millones de votos, la senadora superó la votación obtenida por Iván Cepeda en la consulta realizada por el petrismo en octubre de 2025, en la que el congresista obtuvo 1.522.347 votos y se convirtió en el candidato presidencial de ese sector.

Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta 2026. FOTO: Colprensa.
Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta 2026. FOTO: Colprensa.

Esa consulta de 2025 también evidenció una menor movilización electoral del movimiento que respalda al Gobierno. Según datos de la Registraduría, participaron 2.373.310 votantes, es decir, cerca de una tercera parte de los 5,8 millones de ciudadanos que participaron en la consulta interpartidista del Pacto Histórico en 2022.

En esa jornada, Cepeda obtuvo alrededor de 1,33 millones de votos, equivalentes a cerca del 65% de los sufragios, en una votación marcada además por un número significativo de votos nulos y no marcados, que superaron el 13% del total.

Siga leyendo: Elecciones al Senado: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran y se disputan las mayorías

Las cifras también evidencian diferencias importantes en el contexto electoral. Mientras la consulta del petrismo en 2025 se realizó de forma independiente y con cerca de 19.800 mesas de votación, las consultas interpartidistas de este 2026 coincidieron con las elecciones legislativas, lo que amplió significativamente la infraestructura electoral, con más de 126.000 mesas en todo el país. Esa diferencia ayuda a explicar el mayor volumen de participación registrado este domingo.

En paralelo, a estas dinámicas electorales, los resultados legislativos también empiezan a perfilar el mapa político del próximo Congreso. Con cerca del 90% del escrutinio, la lista al Senado del Pacto Histórico ronda 3,9 millones de votos, mientras que el Centro Democrático acumula alrededor de 2,7 millones, lo que anticipa una disputa cerrada por las principales bancadas en la cámara alta.

Por su parte, uno de los casos más llamativos de esta jornada es el del Partido Comunes, que podría desaparecer como colectividad al no alcanzar el umbral electoral del 3% de los votos válidos en las elecciones al Congreso.

La colectividad surgió del acuerdo de paz firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos y contó con curules garantizadas durante dos periodos legislativos. Sin embargo, en estas elecciones ya debía competir en igualdad de condiciones con otros partidos para conservar su personería jurídica.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida