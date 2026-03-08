La Gran Consulta con Paloma Valencia como ganadora superó en votos la consulta de Petro de 2022

Con el 97% de mesas informadas, la Gran Consulta por Colombia, en la que se impuso la senadora Paloma Valencia, ya alcanza 5.738.542 votos, una cifra que prácticamente iguala —y en algunos cortes incluso supera— la participación registrada en la consulta del entonces candidato presidencial Gustavo Petro en 2022. En aquella jornada, el hoy mandatario fue elegido candidato del Pacto Histórico con 5.818.375 votantes, de los cuales 4.495.831 fueron directamente para su candidatura, equivalentes al 77,3% del total. Conozca: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia La comparación resulta significativa porque, mientras la consulta que ganó Petro marcó el punto de partida de la coalición que luego llegaría al poder, la Gran Consulta de este 2026 posiciona a Valencia como la candidata presidencial de ese sector político tras imponerse ampliamente entre los aspirantes. Incluso, con más de 3 millones de votos, la senadora superó la votación obtenida por Iván Cepeda en la consulta realizada por el petrismo en octubre de 2025, en la que el congresista obtuvo 1.522.347 votos y se convirtió en el candidato presidencial de ese sector.

Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta 2026. FOTO: Colprensa.

Esa consulta de 2025 también evidenció una menor movilización electoral del movimiento que respalda al Gobierno. Según datos de la Registraduría, participaron 2.373.310 votantes, es decir, cerca de una tercera parte de los 5,8 millones de ciudadanos que participaron en la consulta interpartidista del Pacto Histórico en 2022. En esa jornada, Cepeda obtuvo alrededor de 1,33 millones de votos, equivalentes a cerca del 65% de los sufragios, en una votación marcada además por un número significativo de votos nulos y no marcados, que superaron el 13% del total. Siga leyendo: Elecciones al Senado: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran y se disputan las mayorías Las cifras también evidencian diferencias importantes en el contexto electoral. Mientras la consulta del petrismo en 2025 se realizó de forma independiente y con cerca de 19.800 mesas de votación, las consultas interpartidistas de este 2026 coincidieron con las elecciones legislativas, lo que amplió significativamente la infraestructura electoral, con más de 126.000 mesas en todo el país. Esa diferencia ayuda a explicar el mayor volumen de participación registrado este domingo.