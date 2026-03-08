La Gran Consulta con Paloma Valencia como ganadora superó en votos la consulta de Petro de 2022

Con el 97% de mesas informadas, la Gran Consulta por Colombia, en la que se impuso la senadora Paloma Valencia, ya alcanza 5.738.542 votos, una cifra que prácticamente iguala —y en algunos cortes incluso supera— la participación registrada en la consulta del entonces candidato presidencial Gustavo Petro en 2022.
En aquella jornada, el hoy mandatario fue elegido candidato del Pacto Histórico con 5.818.375 votantes, de los cuales 4.495.831 fueron directamente para su candidatura, equivalentes al 77,3% del total.
Conozca: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia
La comparación resulta significativa porque, mientras la consulta que ganó Petro marcó el punto de partida de la coalición que luego llegaría al poder, la Gran Consulta de este 2026 posiciona a Valencia como la candidata presidencial de ese sector político tras imponerse ampliamente entre los aspirantes.
Incluso, con más de 3 millones de votos, la senadora superó la votación obtenida por Iván Cepeda en la consulta realizada por el petrismo en octubre de 2025, en la que el congresista obtuvo 1.522.347 votos y se convirtió en el candidato presidencial de ese sector.