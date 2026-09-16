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Guardianes del río Atrato ganaron el Premio Rafto de DD. HH.

El Atrato nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el mar Caribe, atravesando una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta.

  • El Cuerpo Colegiado de Guardianes del Río Atrato (CCGA) ganó el Premio Rafto 2026. FOTO: Julio César Herrera Echeverri
    El Cuerpo Colegiado de Guardianes del Río Atrato (CCGA) ganó el Premio Rafto 2026. FOTO: Julio César Herrera Echeverri
Agencia AFP
hace 2 horas
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Los Guardianes del río Atrato fueron galardonados este miércoles con el Premio Rafto 2026 de derechos humanos por su lucha contra la minería ilegal y la destrucción del medio ambiente en una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia.

El Cuerpo Colegiado de Guardianes del Río Atrato (CCGA) fue distinguido por su “valiente lucha contra la destrucción del medio ambiente en Colombia”, anunció la Fundación Rafto, con sede en Bergen, Noruega.

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La cuenca del río Atrato, en el noroeste del país, está expuesta a altos niveles de violencia debido a la presencia de grupos armados y redes de delincuencia organizada implicados en actividades generalizadas de minería ilegal, indicó la organización en un comunicado.

Desde hace una década, los Guardianes monitorean y documentan zonas afectadas por la minería ilegal y la degradación ambiental, sensibilizan a las comunidades sobre los riesgos de la contaminación y presionan a las autoridades para que cumplan las decisiones judiciales destinadas a proteger el río.

El colectivo surgió después de que la Corte Constitucional de Colombia reconociera en 2016 al río Atrato como sujeto de derechos, en una decisión considerada pionera a nivel mundial en materia de protección de la naturaleza.

Este cuerpo “ha desarrollado un modelo único, impulsado desde las propias comunidades, para proteger el medioambiente y los derechos humanos, que ha servido de inspiración para iniciativas similares tanto en Colombia como en otros lugares del mundo”, destacó la fundación Rafto.

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El Atrato nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el mar Caribe, atravesando una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, pero también una de las más afectadas por el conflicto armado colombiano.

La riqueza en recursos naturales de la zona ha atraído durante años a grupos armados, cárteles y redes criminales implicadas en el tráfico de drogas, armas y la explotación ilegal de recursos. La minería aurífera ilegal ha generado una grave contaminación por mercurio, que afecta los suelos, el agua y la fauna acuática, además de representar una amenaza para la salud de las comunidades ribereñas.

Río Atrato en Colombia. FOTO: Julio César Herrera Echeverri
Río Atrato en Colombia. FOTO: Julio César Herrera Echeverri

Herrera Echeverri, Julio César / Germán Espinal

“En estas difíciles circunstancias, y riesgos personales importantes, los Guardianes del río Atrato resisten en la primera línea”, afirmó la Fundación Rafto.

Creado en 1986, la Fundación Rafto y su premio dotado de 20.000 dólares llevan el nombre del historiador y militante de los derechos humanos noruego Thorolf Rafto, fallecido un año antes.

Cuatro antiguos laureados, entre ellos Aung San Suu Kyi, José Ramos-Horta, Kim Dae-Jung y Shirin Ebadi, recibieron posteriormente el Premio Nobel de la Paz. El Nobel de la Paz de este año será anunciado el 9 de octubre en Oslo.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el Premio Rafto 2026 y por qué se lo otorgaron a los Guardianes del río Atrato?
El Premio Rafto 2026 es un reconocimiento de derechos humanos que fue otorgado al Cuerpo Colegiado de Guardianes del Río Atrato (CCGA) por su lucha contra la minería ilegal, la destrucción ambiental y la defensa de los derechos de las comunidades de esta región de Colombia.
¿Quiénes son los Guardianes del río Atrato y qué hacen?
Los Guardianes del río Atrato son un colectivo comunitario que desde hace una década monitorea y documenta los efectos de la minería ilegal y la degradación ambiental, informa a las comunidades sobre los riesgos de la contaminación y exige a las autoridades el cumplimiento de decisiones judiciales para proteger el río.
¿Por qué el río Atrato es considerado sujeto de derechos en Colombia?
El río Atrato es considerado sujeto de derechos porque la Corte Constitucional de Colombia reconoció esta condición en 2016, en una decisión pionera que estableció medidas para su protección y la de las comunidades relacionadas con el río.
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