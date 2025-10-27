¿Temor a ser incluido? Gustavo Bolívar rompe el silencio tras vinculación de Petro a la Lista Clinton: “He sido un buen ciudadano en EE. UU.”

La inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa y primera dama Verónica Alcocer, y del ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como la Lista Clinton, ha sido catalogado por varios expertos como uno de los golpes económicos más duros contra un mandatario colombiano.
El solo hecho de aparecer en este listado señala directamente a Petro y a su círculo familiar como posibles vínculos con el narcotráfico, dado que, a finales de los años 90, fueron incluidos los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, entonces líderes del Cartel de Cali; así como el club de fútbol América de Cali y la cadena de Drogas La Rebaja. Estos últimos permanecieron en la lista hasta 2013 y 2014, respectivamente, cuando fueron retirados.
