Los otros 5 funcionarios atornillados de Petro que fueron declarados insubsistentes

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha tenido que afrontar diferentes “chicharrones” que le dejó el anterior, de Gustavo Petro. Entre ellos, un álbum de funcionarios que se quedaron “pegados” en sus cargos; no habían querido renunciar. O, como se conoce en el mundo político, “se atornillaron”. Ante eso, el gobierno que acaba de empezar los ha declarado insubsistentes. EL COLOMBIANO revela en primicia que entre ese grupo está Milver Rojas, alfil del exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Hace unas semanas, De la Espriella ya había anunciado algunas de esas declaraciones como aquellas contra los embajadores Guillermo Reyes (Suecia), quien dijo que sí renunció, Vilma Velásquez (Haití), Yennifer Parra (Turquía), Juan Manuel Corzo (Paraguay) y William Bush Howard (Trinidad y Tobago). Pero, ¿qué significa ser declarado insubsistente? En términos sencillos, que el Estado da por terminado el vínculo laboral de un empleado público y lo retira de su cargo. Según si este es de libre nombramiento y remoción, temporal o de carrera administrativa, debe justificarse por razones legales. Le puede interesar: De la Espriella cierra mesas de diálogo de la “Paz Total” con ‘Calarcá’ y otros dos grupos armados

El alfil de Jaramillo

Este medio conoció que Milver Rojas fue declarado insubsistente el jueves. Era el director del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), entidad del Ministerio de Salud. Rojas era ficha del exministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien a su vez fue uno de los miembros del gabinete más cercanos a Petro. Durante su paso por la entidad, Rojas tuvo varios cuestionamientos que este diario investigó en su momento. Por ejemplo, no ejecutó $5.800 millones que el FNE había conseguido por parte del MinSalud en 2024, a pesar de que tuviera un déficit de $3.000 millones para compras de algunos medicamentos. Además, según varios testimonios y documentos, habría retenido el pago de algunos contratistas que no eran cercanos a él, a tal punto de que no les asignaba funciones. “A los que no son amigos de la administración nos demoran los pagos”, contó una abogada. A eso se suman las denuncias contra la exdirectora Diana Mábel Montoya, que a pesar de ser declarada insubsistente en junio de 2024 se le señalaba de ser la “directora en la sombra” y de generar un ambiente laboral insoportable. A Rojas también se le cuestionó porque habría presentado cifras falsas al Colegio de Químicos Farmacéuticos sobre el desabastecimiento de medicamentos. En su momento, este diario lo buscó para responder a esos cuestionamientos, pero no contestó; se excusó en un “viaje largo”.

La fiscal que no fue

La renuncia de Amelia Pérez como directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) vino a presentarse el 19 de agosto. Si bien no la declararon insubsistente, llama la atención que la renuncia se haya dado a casi dos semanas de que el nuevo Presidente se hubiera posesionado. Bajo su administración, la SAE tuvo polémicas como la de 35.129 registros de animales incautados que se “esfumaron”, contada por EL COLOMBIANO la semana pasada. Entre otras estuvieron las denuncias de los trabajadores de la entidad por presunto acoso laboral; además, tildaron a la administración Pérez de “autoritaria”. Pérez, fue ternada por Petro a la Fiscalía. Era la más opcionada, pero le ganó el pulso la actual fiscal Luz Adriana Camargo. Después, Petro la puso a dirigir la SAE.

Los presuntos nexos con Calarcá

Otro de los insubsistentes es uno que estuvo en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y envuelto en un escándalo. Se trata de Wilmar Mejía, quien dirigió la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y está siendo investigado por presuntos nexos con las disidencias de las Farc de alias Calarcá. La denuncia incluye una supuesta infiltración de ese grupo armado en la Dirección Nacional de Inteligencia mientras Mejía era director. Las conversaciones recuperadas de celulares y memorias USB indicaban, presuntamente, que Mejía tuvo reuniones con miembros de las disidencias, a los cuales al parecer les filtraba información clasificada. Por este hecho, la Procuraduría le impuso una suspensión provisional de tres meses, después de la cual el servidor público presentó la carta de renuncia, el 2 de marzo de 2026. Pero cayó parado: Petro lo puso en la UIAF, donde siguió hasta la semana pasada, cuando De la Espriella lo declaró insubsistente. Le puede interesar: Nuevos detalles de paseo de MinVivienda tras terremoto: lo justificó con reunión virtual de una hora

Los del MinIgualdad

El Ministerio de la Igualdad está en proceso de liquidación. Por eso su liquidador, el pastor John Milton Rodríguez, ordenó la salida de cuatro viceministros. Dos no renunciaron y fueron declarados insubsistentes: la viceministra de las mujeres, Tamara Ospina, y el viceministro de Juventudes, Pablo Zabala. La primera había vuelto al ministerio en septiembre de 2025, tras dejar el cargo porque existían varias denuncias por presunto acoso laboral en su contra. Estas hablaban de persecución política, violencia de género, actos de racismo y hasta golpes.

Otros movimientos

Este diario también conoció que en el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) fue declarada insubsistente Letty Leal, que figuraba como del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Había sido directora encargada cuando salió Angie Rodríguez a finales de 2025, quien luego destaparía diferentes escándalos del gobierno Petro. Bloque de preguntas y respuestas