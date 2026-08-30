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Un poeta, entre las películas más nominadas a los Premios Macondo 2026: lista completa de nominaciones

La película de Simón Mesa Soto parte como una de las grandes favoritas de los Premios Macondo 2026, con 11 nominaciones. Los galardones, que reconocen lo mejor del cine colombiano, se entregarán el próximo 25 de octubre en Cali.

  • Ubeímar Ríos, protagonista de Un poeta, está nominado a Mejor actor protagónico en los Macondo 2026. FOTO: Ocúltimo.
    Ubeímar Ríos, protagonista de Un poeta, está nominado a Mejor actor protagónico en los Macondo 2026. FOTO: Ocúltimo.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La cinta del director paisa Simón Mesa Soto es una de las más nominadas a los Premios Macondo 2026, galardones que celebran lo mejor del cine colombiano. Este fin de semana se dieron a conocer los nominados de las 21 categorías que se premiarán el 25 de octubre en Cali.

Horizonte, de César Augusto Acevedo, es la cinta más nominada de esta edición con doce menciones. Le sigue Un poeta y después Adiós al amigo, de Iván David Gaona, con once cada una.

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Estos títulos fueron seleccionados mediante un proceso de votación en el que participaron en total 77 películas, incluyendo 25 cortometrajes nacionales y 10 producciones iberoamericanas.

Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia que se realizará en dos meses en la capital del Valle del Cauca. Aunque estaba planeado que el evento se llevará a cabo en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, la locación deberá ser cambiada debido a las afectaciones que sufrió este espacio en el terremoto del pasado 10 de agosto.

Un poeta fue estrenada en mayo de 2025 en el Festival Internacional de Cine de Cannes, mientras que a cines colombianos llegó en agosto de ese año.

Hasta ahora ha recibido una decena de premios nacionales e internacionales entre los que se encuentran el Premio del Jurado en la sección “Una cierta mirada” en Cannes, el Premio Don Quijote en el Festival de Cine de La Habana, la Estrella Dorada en el Festival El Gouna de Egipto, entre otros.

Conozca la lista completa de nominados a los Premios Macondo 2026:

Mejor largometraje de ficción

Adiós al amigo — La Contrabanda S.A.S.

Horizonte — Inercia Películas

Llueve sobre Babel — Gala del Sol Films

Un poeta — Ocúltimo S.A.S.

Mejor largometraje documental

Andariega — Briosa Films

El juego de la vida — Séptima Films S.A.S.

Mûpã (Madre) — Fahrenheit Films S.A.S.

Soñé su nombre — Sandelion Productions

Mejor largometraje iberoamericano - Fiacine

Aún es de noche en Caracas — Venezuela

Belén — Argentina

Los domingos — España

O agente secreto — Brasil

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Mejor cortometraje de animación

Calostro — Diego Felipe Cortés

Quimera — Sofía Abril Osuna

Tuktu, padre maíz — Cintadhesiva Comunicaciones

Una vez en un cuerpo — Pez Dorado Animaciones

Mejor cortometraje de ficción

Agachar el rostro — Nebula Cine

Malas posturas — La Misma Gente Films

Mi amigo, el arquitecto — Mediocielo Cine

Sukua — La Fortaleza Films

Mejor cortometraje documental

Mi viche todo el día — Vértigo Cine

Sombras en la niebla — Magdalena Cine S.A.S.

Un aparato para detectar fantasmas — Cosmodromo Cine

Ya se ven los tigres en la lluvia — Contravía Films

Mejor dirección

César Augusto Acevedo — Horizonte

Gala del Sol — Llueve sobre Babel

Iván David Gaona — Adiós al amigo

Simón Mesa Soto — Un poeta

Mejor guion

César Augusto Acevedo — Horizonte

Gala del Sol — Llueve sobre Babel

Iván David Gaona — Adiós al amigo

Simón Mesa Soto — Un poeta

Mejor actriz protagónica

Ana Harlen — Entre 2 aguas

Flora Martínez — ¡Basta mamá!

Marcela Benjumea — ¡Basta mamá!

Rebeca Andrade — Un poeta

Mejor actor protagónico

Claudio Cataño — Horizonte

Julián Díaz — Lactar

Nelson Camayo — Entre 2 aguas

Ubeimar Ríos — Un poeta

Mejor actriz de reparto

Allison Correa — Un poeta

Ángela Cano — Horizonte

Carmenza Gómez — Un padre muy madre

María Victoria Hernández — Horizonte

Mejor actor de reparto

Bernardo García — ¡Basta mamá!

Cristian Hernández — Adiós al amigo

Emmanuel Restrepo — Susana y Elvira sin plan B

Felipe Aguilar — Llueve sobre Babel

Mejor dirección de fotografía

Juan Carlos Martínez — Golán

Juan Sarmiento — Un poeta

Mateo Guzmán — Horizonte

Sonia Pérez — Susana y Elvira sin plan B

Mejor sonido (diseño sonoro, sonido directo, mezcla de sonido)

Alex Maury / César Salazar — Golán

Daniel Garcés Najar / José Jairo Flórez Flórez / José Valenzuela — Adiós al amigo

Gerry Vásquez / James Parnell / Daniel Prieto / Daniel Vásquez / Sebastián Alzate — Llueve sobre Babel

Juan Manuel López / Daniel Giraldo / Daniel Vásquez — Andariega

Mejor diseño de vestuario

Diana Oliva — Adiós al amigo

Juliana Giraldo / Susana Valencia — Un poeta

Julián Grijalba — Culebra negra

Julián Grijalba — Horizonte

Mejor maquillaje

Diana Parra — Querido trópico

Lili Bonil — Adiós al amigo

Lina Cadavid — Horizonte

Manuela Muñoz — Culebra negra

Mejor diseño de producción

Daniel Rincón — Querido trópico

Jaime Luna — Llueve sobre Babel

Juan David Bernal — Adiós al amigo

Marcela Gómez — Horizonte

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Mejores VFX

Fabio Andrés Escobar Charry — Brigitte, planeta B

Iván David Mejía — Adiós al amigo

Juan Manuel Betancourt / Hadi Abou Ghazale / Pascal Giroux — Horizonte

Víctor Forigua — Querido trópico

Mejor música original

Daniel Velasco — Entre 2 aguas

Edson Velandia / Camilo Escobar — Adiós al amigo

Matti Bye / Johanna Ekholm / Gustav Davidsson / Pelle Westlin — Un poeta

María Linares — Susana y Elvira sin plan B

Mejor canción original

Andrés Martínez / María Elena Doering — Lactar

Edson Velandia — Adiós al amigo

Manuela E. Aguirre — Entre 2 aguas

Matti Bye — Un poeta

Mejor montaje

Carlos Cordero / David Rojas — El juego de la vida

Isabel Otálvaro — Andariega

Ricardo Saraiva — Un poeta

Soledad Salfate / Camila Beltrán — Horizonte

Macondo sostenible

Adiós al amigo — Mónica Juanita Hernández Duquino (Productora)

Corozo — Lorena Villanueva (Productora)

Culebra negra — David Hurts (Productor)

Entre 2 aguas — Carlos Gabriel Vergara

M. Golán — Diana Montenegro García (Productora)

Legal — Jennifer Arenas (Productora)

Llueve sobre Babel — H.A Hermida (Productora)

Reflejos — Ivan Acosta / Miguel Urrutia (Productores)

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde se entregarán los Premios Macondo 2026?
Los Premios Macondo 2026 se entregarán el 25 de octubre en Cali. La ceremonia estaba prevista para realizarse en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, pero esta sede tendrá que ser cambiada por las afectaciones que sufrió durante el terremoto del 10 de agosto.
¿Cuáles son las películas más nominadas a los Premios Macondo 2026?
Horizonte, de César Augusto Acevedo, es la película con más nominaciones, con 12 menciones. Le siguen Un poeta y Adiós al amigo, de Iván David Gaona, con 11 nominaciones cada una.
¿En qué categorías está nominada Un poeta en los Premios Macondo 2026?
Un poeta, dirigida por Simón Mesa Soto, está nominada en 11 categorías, entre ellas Mejor largometraje de ficción, Mejor dirección, Mejor guion, Mejor actriz protagónica, Mejor actor protagónico, Mejor actriz de reparto, Mejor actor de reparto, Mejor dirección de fotografía, Mejor diseño de vestuario, Mejor música original y Mejor canción original.
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