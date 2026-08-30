Un poeta, entre las películas más nominadas a los Premios Macondo 2026: lista completa de nominaciones

La cinta del director paisa Simón Mesa Soto es una de las más nominadas a los Premios Macondo 2026, galardones que celebran lo mejor del cine colombiano. Este fin de semana se dieron a conocer los nominados de las 21 categorías que se premiarán el 25 de octubre en Cali.

Horizonte, de César Augusto Acevedo, es la cinta más nominada de esta edición con doce menciones. Le sigue Un poeta y después Adiós al amigo, de Iván David Gaona, con once cada una.

Lea: HBO anuncia serie sobre el Proceso 8000, ¿cuándo se estrena?

Estos títulos fueron seleccionados mediante un proceso de votación en el que participaron en total 77 películas, incluyendo 25 cortometrajes nacionales y 10 producciones iberoamericanas.

Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia que se realizará en dos meses en la capital del Valle del Cauca. Aunque estaba planeado que el evento se llevará a cabo en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, la locación deberá ser cambiada debido a las afectaciones que sufrió este espacio en el terremoto del pasado 10 de agosto.

Un poeta fue estrenada en mayo de 2025 en el Festival Internacional de Cine de Cannes, mientras que a cines colombianos llegó en agosto de ese año.