¿Por qué los jóvenes ahora consumen menos alcohol y más redes sociales?

Los jóvenes están consumiendo menos alcohol. Es una tendencia que se ha comprobado no solo en el país, sino en el mundo.

El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2022 encontró que cinco de cada 10 personas en edad escolar (12 a 17 años) ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida y dos de cada cinco las consumen regularmente. Una cifra todavía alta, pero que comparada con estudios previos de 2004, 2011 y 2016, evidencia una tendencia de disminución.

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“El consumo de alcohol entre los jóvenes ha disminuido notablemente en la mayoría de los países de ingresos altos desde mediados de la década de 2000. En comparación con décadas anteriores, los jóvenes son ahora menos propensos a consumir alcohol y, si lo hacen, comienzan a una edad más avanzada, beben con menor frecuencia, ingieren cantidades más reducidas y tienen menos probabilidades de emborracharse”, dice una investigación publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Entre las razones que explican esta tendencia, los expertos señalan que la gente se está cuidando más, quiere verse y sentirse mejor, ser más productiva y es más consciente del impacto del consumo de alcohol no solo en su salud, sino en su imagen en entornos digitales. Es una buena noticia, pero no del todo.

–Aunque algunos datos recientes sugieren una disminución en ciertos consumos tradicionales como el alcohol en adolescentes, la evidencia no indica una desaparición de las conductas de riesgo. Más bien se observa una transformación en sus expresiones. Hoy cobran relevancia fenómenos como el vapeo y el uso problemático de redes sociales. Más que hablar de una generación con menos riesgos, resulta más preciso hablar de riesgos diferentes –dice Andrea Manjarrés Herrera, psicóloga y Representate Regional del Campo de Psicología social y Comunitario del Colegio Colombiano de Psicólogos.