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“Feria” de notarías de Petro antes de irse: designó a excongresista petrista, a un abogado cuestionado y hasta creó una nueva en Antioquia

Los nombramientos de Cotes y Elguedo hacen parte de la serie de movimientos notariales realizados por el Gobierno Petro entre el 22 y el 24 de julio.

  • Entre los nuevos notarios designados aparece la liberal Karyme Cotes, excongresista de Sucre, cercana al petrismo y otro político cuestionado.
    Entre los nuevos notarios designados aparece la liberal Karyme Cotes, excongresista de Sucre, cercana al petrismo y otro político cuestionado.
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 2 horas
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A menos de dos semanas de la llegada de un nuevo gobierno, el presidente Gustavo Petro abrió una de las últimas ventanas de decisiones administrativas de su mandato: nombró ocho notarios en interinidad y mandó crear una nueva notaría en Antioquia.

Entre los nombres que aparecen en esta lista está el de Karyme Adrana Cotes Martínez, exrepresentante a la Cámara por Sucre y una de las figuras políticas cercanas al petrismo en el Congreso, quien fue designada como notaria sexta del Círculo Notarial de Medellín.

El nombramiento de Cotes quedó establecido mediante el Decreto 0807 del 24 de julio de 2026, firmado por la ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, quien al mismo tiempo ocupa el cargo de superintendente de Industria y Comercio.

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Cotes es abogada de la Corporación Universitaria del Caribe y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Su carrera política comenzó en 2015, cuando llegó a la Asamblea de Sucre con el respaldo del Partido Liberal.

En esa elección obtuvo cerca de 19.000 votos y fue vista como la heredera política de su esposo, Rafael Macea, quien había ocupado una curul en la Asamblea departamental.

Durante su paso por la política regional, Cotes ganó protagonismo. Fue diputada entre 2016 y 2021 y, paralelamente, ejerció como docente del programa de Derecho de la Universidad de Sucre.

En las elecciones territoriales de 2019 se convirtió en la candidata más votada a la Asamblea, aunque no terminó ese periodo: renunció en 2021 para aspirar a la Cámara de Representantes.

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Su llegada al Congreso estuvo acompañada por alianzas políticas de peso en el departamento.

En esa campaña recibió el respaldo del entonces gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, uno de los dirigentes con mayor influencia en la política regional.

Su fórmula al Senado fue Karina Espinosa, hermana del exgobernador, y ambas resultaron elegidas: Cotes alcanzó alrededor de 41.000 votos para la Cámara.

Ya en el Legislativo, la representante liberal fue identificada como una congresista cercana al gobierno Petro.

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Esa cercanía generó tensiones dentro de su propio partido, especialmente después de que no respaldara al candidato liberal a la Asamblea de Sucre en las elecciones regionales de 2023 y apoyara, en cambio, la candidatura de su hermana Sally Marcela Cotes por el Partido Conservador, quien finalmente obtuvo una curul con cerca de 27.000 votos.

El nombramiento como notaria llega poco después de que Cotes dejara el Congreso y en medio de una etapa en la que su nombre también había sonado como posible candidata a la Alcaldía de Sincelejo.

Ahora, su futuro político toma un giro hacia el sector notarial, un escenario que combina su formación jurídica con una nueva posición dentro de la estructura institucional del Estado.

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Con Cotes, en total fueron ocho nuevos notarios en interinidad y la creación de un despacho adicional, en un proceso que abarca las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y municipios estratégicos como Chía, por su cercanía con Bogotá, y Rionegro, donde está el terminal aéreo que sirve a Medellín.

El Gobierno justificó las designaciones argumentando la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público notarial y la prestación de la función de fe pública ante vacantes generadas por retiros forzosos, renuncias o ausencias definitivas.

¿Un notario cuestionado?

El abogado Yoel David Elguedo Jiménez fue uno de los nombres que apareció en la maratón de nombramientos notariales del gobierno de Gustavo Petro.

Mediante uno de los decretos expedidos a menos de dos semanas del relevo presidencial, Elguedo fue designado como nuevo notario séptimo de Barranquilla en calidad de interinidad.

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Su llegada a una de las notarías de mayor importancia del Caribe ocurre en medio de vínculos políticos que ha construido durante los últimos años en Magdalena.

De acuerdo con una investigación del portal Opinión Caribe, publicada en 2022, Elguedo Jiménez fue uno de los principales aportantes particulares de la campaña de Kellyn Johana González Duarte a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones, con una contribución de $40 millones, cifra que representó cerca del 10% de los ingresos reportados por esa candidatura.

Ese medio cita que el nombre de González Duarte está ligado al dirigente político Rodrigo Roncallo Fandiño, su pareja sentimental, al menos para ese momento, y heredero político, quien fue congresista y ha sido señalado por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares.

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Roncallo fue investigado por sus nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización comandada por el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Elguedo Jiménez también ha tenido presencia en ese entramado político regional. Antes de llegar a la Notaría Séptima de Barranquilla, por decreto de hace cuatro días, ocupó el cargo de personero municipal de Algarrobo, Magdalena, un municipio que tuvo relevancia dentro del denominado “Pacto de Chivolo”, acuerdo político atribuido a las Autodefensas Unidas de Colombia mediante el cual se habría buscado influir en la selección de candidatos y en el control de cargos públicos en varios municipios de la región.

Los nombramientos de Cotes y Elguedo hacen parte de la serie de movimientos notariales realizados por el Gobierno Petro entre el 22 y el 24 de julio de 2026, mediante diez decretos firmados por la ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque.

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Las decisiones incluyeron ocho nombramientos en interinidad y la creación de una nueva notaría, con Barranquilla como la ciudad con más cambios: allí fueron designados nuevos notarios para las notarías 2, 7 y 12.

También Petro mandó crear la Notaría Tercera de Rionegro, Antioquia, argumentando un aumento en la demanda de trámites.

La administración de Abelardo De la Espriella anunció que realizará una revisión de las recientes designaciones notariales hechas por el gobierno en este último tramo de mandato. El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, confirmó que el nuevo gobierno analizará cada cargo.

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Pregunta y respuestas

¿Quiénes fueron nombrados como nuevos notarios por el Gobierno de Gustavo Petro?
El Gobierno designó ocho notarios en interinidad y creó una nueva notaría mediante decretos expedidos antes del cambio de gobierno. Entre los nombramientos figuran Karyme Cotes Martínez en Medellín y Yoel David Elguedo Jiménez en Barranquilla, además de otros cargos en varias ciudades del país.
¿Por qué el Gobierno de Gustavo Petro hizo nombramientos de notarios antes de terminar su mandato?
El Ejecutivo sostuvo que las designaciones buscaban cubrir vacantes ocasionadas por retiros, renuncias y otras ausencias definitivas, con el fin de garantizar la continuidad del servicio público notarial mientras se proveen los cargos conforme a la normativa vigente.
¿Qué significa que un notario sea nombrado en interinidad en Colombia?
Un nombramiento en interinidad permite ocupar temporalmente una notaría cuando no existe una lista vigente de elegibles o el cargo está vacante. El funcionario ejerce mientras se define el mecanismo definitivo de provisión establecido por la ley.
¿Qué pasará con los nombramientos de notarios en el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella?
El Gobierno entrante anunció que revisará las designaciones realizadas al final del mandato anterior. El alcance de esa revisión dependerá del análisis jurídico y administrativo de cada nombramiento y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
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