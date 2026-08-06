Petro nombró a Inti Asprilla como notario interino a un día de dejar la Presidencia

Faltan poco más de 24 horas para la llegada de un nuevo gobierno, pero el presidente Gustavo Petro continúa abriendo las últimas ventanas de decisiones administrativas de su mandato: en las últimas semanas, nombró ocho notarios en interinidad y mandó crear una nueva notaría en Antioquia. A la indignación que causó aquello se suma un nuevo notario interino: Inti Raúl Asprilla.
Mediante el Decreto 1021 del 5 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional designó en calidad de interino a Inti Raúl Asprilla Reyes como nuevo notario de la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Soacha (Cundinamarca).
La decisión, expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se produjo tras la vacancia absoluta del cargo por el retiro forzoso del notario titular, Ricardo Correa Cubillos.