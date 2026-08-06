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Petro nombró a Inti Asprilla como notario interino a un día de dejar la Presidencia

El Gobierno designó al excongresista en la Notaría Segunda de Soacha y completó una serie de nueve nombramientos notariales realizados en las últimas semanas del mandato.

  • El exrepresentante asumirá la Notaría Segunda de Soacha tras un nombramiento expedido por el Ministerio de Justicia, en medio de cuestionamientos por las últimas designaciones del Ejecutivo. FOTO: COLPRENSA.
    El exrepresentante asumirá la Notaría Segunda de Soacha tras un nombramiento expedido por el Ministerio de Justicia, en medio de cuestionamientos por las últimas designaciones del Ejecutivo. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2026
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Faltan poco más de 24 horas para la llegada de un nuevo gobierno, pero el presidente Gustavo Petro continúa abriendo las últimas ventanas de decisiones administrativas de su mandato: en las últimas semanas, nombró ocho notarios en interinidad y mandó crear una nueva notaría en Antioquia. A la indignación que causó aquello se suma un nuevo notario interino: Inti Raúl Asprilla.

Mediante el Decreto 1021 del 5 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional designó en calidad de interino a Inti Raúl Asprilla Reyes como nuevo notario de la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Soacha (Cundinamarca).

La decisión, expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se produjo tras la vacancia absoluta del cargo por el retiro forzoso del notario titular, Ricardo Correa Cubillos.

El decreto establece que Asprilla Reyes deberá acreditar la documentación exigida por la ley ante la Gobernación de Cundinamarca para tomar posesión del cargo y señala que la medida entra en vigor desde la fecha de su publicación.

Este nuevo nombramiento exprés fue denunciado por el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, quien aseguró: “Sin ninguna clase de pudor están raspando la olla hasta el último minuto”. Y es que, es importante recordar que Asprilla ha sido un fiel defensor del Gobierno Petro y sus decretos/reformas.

Pero, ¿cuáles son las otras notarías? La maratón de nombramientos se produjo entre el pasado 22 y 24 de julio, luego de que el Ministerio de Justicia emitiera por lo menos diez decretos, en los que creó hasta una nueva notaría.

Tal como ya lo había denunciado este diario —y como sucedió con Inti Asprilla— la mayor parte de dichas designaciones se estructuraron bajo la figura de interinidad, dado que un listado de 2016 que tenía a otros elegibles ya habría caducado en 2018.

En contexto: “Feria” de notarías de Petro antes de irse: designó a excongresista petrista, a un abogado cuestionado y hasta creó una nueva en Antioquia

En Bogotá, el abogado José Gregorio Beltrán Pérez fue designado para la Notaría 61, ocupando la vacante que dejó Pablo Méndez Barajas.

Adicionalmente, se oficializó el retiro de Oscar Fernando Martínez Bustamante de la Notaría 26, quien deberá permanecer en el cargo hasta que su reemplazo tome posesión.

Jorge Armando Ruiz Viveros asumirá la Notaría 20, mientras que José Faiber León Bermúdez fue nombrado en la Notaría 14 tras el retiro forzoso de la anterior titular.

Otra de las ciudades con nuevos nombramientos de notarios, a pocos días de Petro dejar el poder, es Barranquilla.

Lea también: Crece polémica por nombramiento de excongresista petrista en notaría y la creación de otra en Antioquia

La capital del Atlántico fue la ciudad con mayor movimiento, con tres designaciones en interinidad. Pedro Jaime Julio Beltrán llega a la Notaría 2 , Juan David Ortega Jiménez a la Notaría 12 y Yoel David Elguedo Jiménez a la Notaría 7.

En Medellín fue nombrada Karyme Adrana Cotes Martínez para dirigir la Notaría 6 de la capital antioqueña. En Chía, uno de los municipios cercanos a Bogotá, fue nombrado Jhon Jairo Cortes Gómez fue designado como notario en interinidad para la Notaría 2.

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Preguntas frecuentes.

¿Quién es Inti Raúl Asprilla y por qué fue nombrado notario en Soacha?
Inti Raúl Asprilla es exsenador. Fue designado por el Gobierno de Gustavo Petro (a quien ha apoyado constantemente) como notario interino de la Notaría Segunda de Soacha mediante el Decreto 1021 del 5 de agosto de 2026, tras la vacancia del cargo por el retiro del titular.
¿Cuántos notarios nombró Gustavo Petro antes de dejar la Presidencia?
En las últimas semanas de su mandato, el Gobierno nombró al menos nueve notarios en interinidad y ordenó la creación de una nueva notaría en Antioquia.
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