MinInterior designado Rodrigo Lara le pidió a la coalición de Gobierno que elija un contralor “anticorrupción”

Que no hagan acuerdos con el Pacto Histórico y que pongan los ojos sobre una persona “anticorrupción”. Eso fue lo que le pidió el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, al Congreso. En medio del empalme regional en Bogotá, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella se pronunció por medio de Lara sobre el proceso que adelanta el Congreso para elegir al próximo contralor general, una contienda que ya se libra en el Capitolio. En contexto: Dos de los candidatos favoritos para contralor serían cercanos a Gregorio Eljach

¿Qué dijo Lara sobre el proceso de elección a Contralor General?

En sus declaraciones, Lara resumió la postura del gobierno entrante en cuatro puntos. En primer lugar, reconoció que la elección del contralor es un proceso “autónomo y soberano” del Congreso, que es el que selecciona, valora y escoge al funcionario. En segundo lugar, señaló que lo único que pide el gobierno nacional a los partidos que lo respaldan es que el candidato elegido sea “anticorrupción y no pro-corrupción”. El mensaje habría sido para los congresistas de los partidos de Salvación Nacional, Creemos, Cambio Radical, Centro Democrático y Conservador, que son los que hasta ahora han manifestado que se declararán oficialmente de gobierno.

Como tercer punto, Lara planteó que ese contralor debería salir de las toldas de la coalición de gobierno —mencionó puntualmente al Centro Democrático y a partidos afines como el Liberal, el Conservador o la U—, y advirtió que sería “injustificable e impresentable” que alguno de esos partidos terminara pactando con el Pacto Histórico, al que calificó como “enemigo” al gobierno. Y ese mensaje puntual fue entendido en algunos sectores como un llamado al Centro Democrático, quien se habría “aliado” con otros congresistas, incluidos los del Pacto, el pasado 20 de julio para que el presidente del Senado fuera Honorio Henríquez y no Alfredo Deluque (a quien quería De la Espriella). Por último, insistió en que el Ejecutivo respeta la autonomía del Congreso y que, si se cumplen esos criterios, el gobierno entrante “acompaña” y “bendice” el proceso.

La carrera por la Contraloría

Las declaraciones de Lara se producen en medio de una carrera por la Contraloría que ya empieza a definirse. El Congreso elegirá al nuevo contralor general el próximo 12 de agosto, en sesión conjunta de Senado y Cámara y mediante voto secreto. Aunque formalmente compiten diez aspirantes —cinco hombres y cinco mujeres, surgidos de un concurso de méritos—, la disputa se ha ido concentrando en cuatro nombres: Carlos Mario Zuluaga, exvicecontralor; Andrés Castro, actual personero de Bogotá; Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado; y Ana Elena Monsalvo, quien hizo parte del equipo de empalme de Abelardo de la Espriella. El Colombiano conoció que tanto Castro como Laverde son señalados por distintos sectores políticos como cercanos al procurador general, Gregorio Eljach, quien fue secretario general del Senado durante 12 años antes de asumir la Procuraduría y desde allí construyó relaciones con numerosos congresistas. En ese contexto se leen las palabras de Lara: una señal a los partidos de la coalición de gobierno para que cierren filas en torno a un solo nombre.

Bloque de preguntas y respuestas

El ministro del Interior designado afirmó que la elección es un proceso autónomo del Congreso, pidió que el elegido sea un contralor “anticorrupción”, planteó que debería salir de los partidos de la coalición de gobierno y descartó cualquier pacto de esos partidos con el Pacto Histórico. La elección está prevista para el 12 de agosto de 2026, cuando Senado y Cámara sesionarán conjuntamente y votarán en secreto. ¿Quiénes serían los candidatos favoritos para la Contraloría? Los nombres que más suenan son Carlos Mario Zuluaga, Andrés Castro, Jorge Eliécer Laverde y Ana Elena Monsalvo, esta última vinculada al equipo de empalme de Abelardo de la Espriella.