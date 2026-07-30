Así era como Petro y Trujillo querían ‘atornillarse’ en Comfenalco, pero la justicia los frenó

La decisión de un juez del Juzgado 16 Administrativo Oral de Medellín de suspender la Asamblea que elegiría el nuevo Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia, el 5 de agosto, faltando dos días antes del cambio de administración, frenó las intenciones del Gobierno Petro de atornillarse en la caja de compensación, que está rodeada desde hace más de un año por denuncias sobre presuntas injerencias políticas, y una de ellas es del exsenador conservador Carlos Andrés Trujillo.
Mientras la caja anunció que acatará la medida judicial; sindicatos, trabajadores y otras fuentes consultadas por EL COLOMBIANO sostienen que detrás de la discusión jurídica se libra una disputa política por el futuro de una de las entidades sociales más importantes de la región.
Esta decisión congeló temporalmente la asamblea extraordinaria de afiliados que, para algunos, era el momento para controlar la caja de compensación, con intereses políticos asociados a Trujillo, con la finalidad de fijarse en Comfenalco durante los próximos cuatro años, conformando una nueva estructura directiva cuya conformación venía siendo objeto de fuertes cuestionamientos.
Horas después del fallo, Comfenalco Antioquia informó que “acatará la decisión judicial” y suspendió la asamblea prevista para ese 5 de agosto, mientras el despacho resuelve de fondo la tutela. La entidad envió también “un mensaje de tranquilidad”, al aclarar que “la medida no afecta la prestación normal de los servicios de la Caja a sus afiliados, empresas y usuarios, los cuales continúan operando con total normalidad”.
Cabe recordar que la caja fue intervenida en 2023 debido a riesgos jurídicos y patrimoniales relacionados con el manejo de cerca de $10.000 millones de recursos de salud que al parecer se transfirieron a particulares.
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