Así era como Petro y Trujillo querían ‘atornillarse’ en Comfenalco, pero la justicia los frenó

La decisión de un juez del Juzgado 16 Administrativo Oral de Medellín de suspender la Asamblea que elegiría el nuevo Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia, el 5 de agosto, faltando dos días antes del cambio de administración, frenó las intenciones del Gobierno Petro de atornillarse en la caja de compensación, que está rodeada desde hace más de un año por denuncias sobre presuntas injerencias políticas, y una de ellas es del exsenador conservador Carlos Andrés Trujillo. Mientras la caja anunció que acatará la medida judicial; sindicatos, trabajadores y otras fuentes consultadas por EL COLOMBIANO sostienen que detrás de la discusión jurídica se libra una disputa política por el futuro de una de las entidades sociales más importantes de la región. Esta decisión congeló temporalmente la asamblea extraordinaria de afiliados que, para algunos, era el momento para controlar la caja de compensación, con intereses políticos asociados a Trujillo, con la finalidad de fijarse en Comfenalco durante los próximos cuatro años, conformando una nueva estructura directiva cuya conformación venía siendo objeto de fuertes cuestionamientos. Horas después del fallo, Comfenalco Antioquia informó que “acatará la decisión judicial” y suspendió la asamblea prevista para ese 5 de agosto, mientras el despacho resuelve de fondo la tutela. La entidad envió también “un mensaje de tranquilidad”, al aclarar que “la medida no afecta la prestación normal de los servicios de la Caja a sus afiliados, empresas y usuarios, los cuales continúan operando con total normalidad”. Cabe recordar que la caja fue intervenida en 2023 debido a riesgos jurídicos y patrimoniales relacionados con el manejo de cerca de $10.000 millones de recursos de salud que al parecer se transfirieron a particulares. Le puede interesar: Juez ordenó suspender asamblea de Comfenalco Antioquia para elegir nuevo Consejo Directivo

Las primeras alertas

Las advertencias datan de abril de 2025, cuando la Unión Sindical de Trabajadores y Empleados de Comfenalco Antioquia remitió una carta al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la que expresó su preocupación por el rumbo que estaba tomando la intervención de la entidad. En ese documento, el sindicato manifestó: “Tememos que Comfenalco Antioquia sea entregada a un grupo político afín al senador Trujillo, lo cual pondría en riesgo la recuperación administrativa y financiera que ha logrado la caja durante la intervención iniciada en 2023”, señala la comunicación. El sindicato también cuestionó el nombramiento de Sandra Viviana Cadena como superintendente del Subsidio Familiar y sostuvo que su llegada hacía parte de una estrategia para influir en el proceso de desintervención. Según el documento, la entonces funcionaria había trabajado junto con el entonces ministro Guillermo Reyes, considerado una ficha política cercana al exsenador conservador.

La incidencia de Trujillo

El nombre de Trujillo aparece en esta controversia por el poder político que construyó durante las últimas dos décadas en Antioquia. Exalcalde de Itagüí, expresidente del Partido Conservador y uno de los senadores más votados del país, consolidó una estructura con influencia en el sur del Valle de Aburrá y, durante el gobierno de Gustavo Petro, se convirtió en uno de los principales puentes entre sectores del conservatismo y el Ejecutivo. Además, diversos sectores gremiales y de oposición alertaron que el Gobierno supuestamente pretendía “entregarle” la caja a Trujillo como moneda de cambio o pago por favores políticos debido a su rol de aliado del Pacto Histórico, el partido de Petro, en el Congreso. En ese contexto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó en su cuenta de X que el Gobierno nacional pretende influir en el futuro de Comfenalco Antioquia antes del cambio de mandato. “Petro se quiere tomar a Comfenalco Antioquia antes de irse, para dejar atornillada la junta directiva y el gerente. No lo vamos a permitir”, afirmó. Gutiérrez también pidió que los organismos de control hagan seguimiento al caso. “Esperamos que la Procuraduría continúe ejerciendo una vigilancia estricta. Nadie está por encima de la ley”.

A su vez, aseguró que se frenó las pretensiones del Ejecutivo sobre la caja de compensación. “La Justicia pone freno a Petro en su intención de tomarse a Comfenalco. A dos días antes de dejar su nefasto gobierno. Esta quería ser su última jugadita contra Antioquia. Pronto cesará la horrible noche”. Lea más: ¿Quién es Carlos Andrés Trujillo, el poderoso político de Itagüí que busca quedarse con Comfenalco Antioquia?

Nombres detrás de denuncias

En los más recientes días, EL COLOMBIANO conoció documentos, testimonios y comunicaciones remitidas por trabajadores de Comfenalco Antioquia que solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a represalias laborales. En ellas se habla de una presunta llegada de personas vinculadas política o familiarmente al entorno Trujillo y a dirigentes del grupo conservador de Itagüí a cargos considerados estratégicos dentro de la organización. Entre los nombres mencionados aparece Natalia Trujillo González, identificada por los denunciantes como hermana del exsenador; Lina Cano, hija del representante a la Cámara Jaime Cano; y Diana Patricia Monsalve, jefa de Tecnologías de la Información, identificada como esposa del secretario del Concejo de Itagüí, Gustavo Betancur Castaño. Las denuncias también incluyen a Verónica Monsalve Aguilar, Paula Tamayo Quintero, Daniela Taborda Marín, Diana Lizette Mera y Andrés Serna Bautista. Las denuncias incluso hacen referencias a los salarios asignados a varios de esos cargos y cuestionan que algunos de los funcionarios no contaran con la experiencia suficiente para asumir esas responsabilidades. Además, un empresario de Medellín le dijo a EL COLOMBIANO que la semana pasada designó una sola persona para que hiciera la representación de todas sus empresas en la asamblea extraordinaria que convocaron para elegir nuevo Consejo Directivo. Y agregó: “recibimos una llamada de parte de exsenador Carlos Andrés Trujillo, de Itagüí. Con nombre propio nos dijeron las razones sociales nuestras y que esperaban los puedieranos acompañar con el poder a una persona referida por él”, denunció.

Los puntos sensibles

Hay más cuestionamientos. Por ejemplo, una fuente cercana a Comfenalco, que pidió mantener en reserva su identidad, aseguró que los documentos conocidos por este diario dan cuenta de una supuesta nómina paralela integrada por más de 20 personas que, según los denunciantes, recibirían un salario sin desempeñar funciones efectivas. Mencionan “un incremento en la contratación con proveedores que consideran sin la experiencia suficiente” y un presunto direccionamiento de contratos hacia empresas favorecidas por la actual administración. EL COLOMBIANO contactó al exsenador Trujillo para conocer su postura frente a estas denuncias, pero no encontró respuesta de él ni de su equipo. Por otro lado, para quienes siguieron de cerca este entramado, el cúmulo de denuncias explica por qué la convocatoria apresurada de la asamblea era sospechosa y generó nuevas inquietudes, ya que el Consejo Directivo que resultara elegido asumiría tanto el gobierno corporativo de Comfenalco Antioquia, como la responsabilidad de conducir la entidad durante los próximos cuatro años, razón por la cual distintos sectores, como sindicatos y trabajadores, cuestionaron que esa elección se programara apenas dos días antes de la terminación del actual Gobierno. Asimismo, para otros sectores consultados por esta redacción, la premura con la que se convocó la reunión despertó dudas sobre la conveniencia de dejar conformado un órgano de gobierno con un periodo completo cuando el país estaba a punto de iniciar una nueva administración. De acuerdo con esa versión, el objetivo sería aprovechar que el consejo directivo estaría integrado por cinco representantes de los trabajadores, designados por el Ministerio del Trabajo, y cinco representantes elegidos por los empresarios afiliados, quienes posteriormente debían elegir al director general de la entidad con una mayoría de siete votos. La fuente considera que esa circunstancia explica buena parte de la tensión que rodeó el proceso. “Si ese Consejo quedaba elegido el martes, iba a gobernar la caja durante cuatro años. Por eso era tan importante esa Asamblea”, aseguró. Conozca también: Comfenalco Antioquia suspende su asamblea por orden judicial, ¿qué pasará con sus servicios y afiliados?

“Hay un halo de incertidumbre”

Esa preocupación también es compartida, aunque con matices, por el sindicato Sinaltra Comfenalco; su presidente, Guillermo León Gaviria, afirmó que la suspensión de la Asamblea deja un escenario de incertidumbre para los afiliados y trabajadores. “Eso deja un halo de incertidumbre muy alto. Lo único que queremos es que lo que se haga sea en beneficio de Comfenalco, de los afiliados, de los trabajadores y de los empresarios”, dijo. Gaviria reconoció que alrededor de la caja existe una fuerte discusión política y que la convocatoria de la asamblea en la recta final del actual Gobierno despertó inquietudes entre distintos sectores. Sin embargo, aunque consideró evidente una mayor incidencia política alrededor de la entidad que rodea a Trujillo, aseguró que el sindicato no cuenta con elementos para afirmar que se hayan producido despidos masivos para reemplazar trabajadores por personas vinculadas a grupos políticos. “No podemos decir algo que no hemos comprobado. Sí vemos una mayor participación de actores políticos y algunos nombramientos generan inquietud, pero afirmar que hubo una sustitución masiva de trabajadores sería irresponsable”, explicó.

¿Qué implica decisión del juez?

Aunque la suspensión de la asamblea generó múltiples interpretaciones, abogados consultados por este diario coincidieron en que la medida tiene un alcance estrictamente provisional. Laura García, abogada del Centro Jurídico Internacional, explicó que una medida cautelar dentro de una tutela no anticipa el sentido de la decisión definitiva. “Lo que hace el juez es evitar que pueda producirse un daño mientras estudia si hubo o no una vulneración de derechos fundamentales”, explicó.cEn otras palabras, la decisión no declara ilegal la convocatoria de la asamblea ni anula el proceso de desintervención. Lo que hace es congelarlo mientras se analiza si la accionante tuvo o no garantías suficientes para participar en el procedimiento. Puede leer: “El nuevo consejo directivo asumirá el manejo de cerca de $1 billón al año”: director (e) de Comfenalco Antioquia

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