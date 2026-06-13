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“Ya no podemos dar esa papaya”: Gustavo Bolívar reconoce exceso de optimismo en la campaña de Iván Cepeda

Gustavo Bolívar admitió que la campaña de Iván Cepeda “pecó por exceso de optimismo” en la primera vuelta y aseguró que harán ajustes en su estrategia para enfrentar a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

  • Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, es uno de los principales aliados políticos de Iván Cepeda en la campaña presidencial. Foto: Presidencia
    Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, es uno de los principales aliados políticos de Iván Cepeda en la campaña presidencial. Foto: Presidencia
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Tras la primera vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella se impuso en las urnas, el país se encamina hacia una segunda vuelta que se disputará el próximo 21 de junio entre Iván Cepeda y el mismo De la Espriella.

En medio de este escenario, el exsenador Gustavo Bolívar, uno de los respaldos del aspirante Iván Cepeda, hizo un análisis interno sobre el desempeño electoral de la primera jornada y los retos que enfrentan de cara a la definición presidencial.

Entérese: Segunda vuelta sin reportes: Cepeda y Abelardo continúan con saldos en cero en sus cuentas de campaña

En entrevista con Blu Radio, Bolívar reconoció que la campaña no logró movilizar una parte importante del electorado: “Nosotros pecamos por exceso de optimismo en esas elecciones de la primera vuelta”, reconoció el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), al admitir que una parte de los votantes afines a Iván Cepeda no acudió a las urnas por considerar que su respaldo no sería determinante.

De cara a la segunda vuelta, advirtió que la campaña ajustará su estrategia y aseguró que “para esta ocasión ya no podemos dar esa papaya”. Bolívar explicó que, de acuerdo con ejercicios internos de medición, habría cerca de un 10% del potencial electoral, equivalente a “unos 400 y tanto mil de votos”, que no acudió a las urnas pese a su afinidad con la candidatura de Iván Cepeda.

Añadió que ese grupo de votantes reaccionó tras los resultados de la primera vuelta: “Esa votación se preocupó mucho el día que ganó Abelardo de la Espriella la primera vuelta, y esa votación va a salir a votar.”

También señaló que existe otro grupo de votantes que no fue movilizado por dificultades logísticas y económicas, especialmente en zonas periféricas del país y de las ciudades, donde, según dijo, el transporte puede ser una barrera para ejercer el derecho al voto.

En ese sentido, afirmó que ya se preparan ajustes para la segunda vuelta con el fin de ampliar la movilización y evitar repetir los errores del primer escenario electoral.

Conozca: ¿Por qué le está fallando la estrategia a Cepeda?

Bolívar sostuvo además que la estrategia para el 21 de junio será más intensa en términos de operación política y logística, en un intento por incrementar la participación de los sectores que no se activaron en la primera vuelta: “Es decir, vamos a ir al tope con el tope electoral, no a la mitad como lo habíamos propuesto al comienzo”, aseguró.

Al final de la entrevista, el exsenador señaló que espera unas elecciones muy ajustadas para el próximo 21 de junio. “Va a ser algo muy cerrado como está pasando hoy en Perú, por muy pocos votos”, dijo, al referirse al panorama que prevé para la segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Siga leyendo: Dos modelos de país muy distintos: ¿quién gobernaría mejor a Colombia entre De la Espriella y Cepeda?

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