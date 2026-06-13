“Ya no podemos dar esa papaya”: Gustavo Bolívar reconoce exceso de optimismo en la campaña de Iván Cepeda

Tras la primera vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella se impuso en las urnas, el país se encamina hacia una segunda vuelta que se disputará el próximo 21 de junio entre Iván Cepeda y el mismo De la Espriella.

En medio de este escenario, el exsenador Gustavo Bolívar, uno de los respaldos del aspirante Iván Cepeda, hizo un análisis interno sobre el desempeño electoral de la primera jornada y los retos que enfrentan de cara a la definición presidencial.

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En entrevista con Blu Radio, Bolívar reconoció que la campaña no logró movilizar una parte importante del electorado: “Nosotros pecamos por exceso de optimismo en esas elecciones de la primera vuelta”, reconoció el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), al admitir que una parte de los votantes afines a Iván Cepeda no acudió a las urnas por considerar que su respaldo no sería determinante.

De cara a la segunda vuelta, advirtió que la campaña ajustará su estrategia y aseguró que “para esta ocasión ya no podemos dar esa papaya”. Bolívar explicó que, de acuerdo con ejercicios internos de medición, habría cerca de un 10% del potencial electoral, equivalente a “unos 400 y tanto mil de votos”, que no acudió a las urnas pese a su afinidad con la candidatura de Iván Cepeda.