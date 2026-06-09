Petro ya partió a Nueva York y dejó a cargo a Germán Ávila: ¿a qué viajó el mandatario?

El presidente Gustavo Petro estará fuera del país hasta el 11 de junio. Su destino es una de las capitales estadounidenses más importantes: Nueva York, donde representará a Colombia en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero no será lo único que hará el mandatario.
Primero, en cuanto al Consejo de Seguridad de la ONU, es importante recordar que Colombia tiene la presidencia temporal de la sala.
La agenda de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU se desarrollará en tres sesiones. La primera, programada para el 10 de junio, estará enfocada en Medio Oriente y será encabezada por el presidente Gustavo Petro, quien abordará temas relacionados con la paz mundial, el derecho internacional y el respeto por las normas internacionales.
La segunda sesión se llevará a cabo el 17 de junio y tratará sobre Mujer, Paz y Seguridad; estará liderada por Rosa Yolanda Villavicencio, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.
Finalmente, el 24 de junio se realizará la discusión sobre Niñez y Conflicto, que será dirigida por Leonor Zalabata, embajadora de Colombia ante la ONU y presidenta temporal de la sala a nombre del país.